「新竹大車站」獲編列5.5億！百年古蹟整合輕軌火車3站體

▲新竹大車站計畫預計明年完成綜合規劃，於111年動工。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府今(15)日表示，新竹大車站計畫於今年完成可行性研究報告，並通過交通部與行政院核定，近期再傳來好消息，已獲行政院編列5.5億預算，新竹市長林智堅表示，感謝中央支持，強調新竹大車站計劃依照規劃期程、穩健推動中，預計明年完成綜合規劃，於111年動工。

新竹市政府都發處表示，行政院編列5.5億元預算，作為110年與111年執行大車站細部設計與部分工程經費，後續年度工程經費將配合前瞻或中央公務預算等年度計畫編列。

林智堅感謝交通部與行政院支持，他表示大車站計畫於今年通過可行性評估，交通部核定4,600萬的綜合規劃費，市府在最短時間內啟動綜合規劃作業，近期行政院再編列5.5億，大車站計畫正如火如荼按照規劃期程推動。

林智堅表示，「大車站12345」的構想藍圖，將以一座百年古蹟，打造兩座南北公園，整合輕軌、火車、轉運站三個車站，將跨站平台四周連結，並整合周邊五處開發區，打造台灣軌道建設新典範。

都發處表示，大車站計畫總工程經費共65.3億，預估需10年工期，市府已啟動第二階段的綜合規劃，期許明年完成綜合規劃，預計在111年完成細部設計、啟動工程。