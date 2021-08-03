竹市租屋族最高領5千 110年度住宅補貼即日起受理

▲新竹市110年度住宅補貼作業第1次受理時間即日起開放。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

租屋族看過來！110年度住宅補貼作業第1次受理時間即日起，開放至8月31日下午5時止，新竹市府說明，住宅補貼分為三類，本市第一類「租金補貼」名額共1271戶，月薪低於3萬3,220元者，最高可領5千元；第二類「自購住宅貸款利息補貼」40戶，第三類「修繕住宅貸款利息補貼」18戶。市府提醒，因防疫需求，僅開放線上（https://reurl.cc/a9jE9X）及郵寄掛號申請，線上申請還有機會抽中Gogoro、iPhone等大獎，請符合資格者把握機會。

新竹市政府指出，今年因疫情影響，為改善民眾無法臨櫃申請租金補貼的不便利，作業單位將109年度租金補貼複審合格、且現在仍有領取租金補貼者，移轉至110年度受理審查，提醒民眾如有身分異動或資料更新者，可透過傳真、郵寄、電子信箱等方式補正。

另，租金補貼新申請者、自購住宅貸款利息補貼及修繕住宅貸款利息補貼申請者，僅開放線上申請：內政部建置住宅補貼線上申請作業網站https://has.cpami.gov.tw/subsidyOnline， 或可郵寄掛號申請。

都發處說明，填寫資料包括身分證字號、戶口名簿戶號、戶籍地址、手機號碼等等，也要確實填寫租屋地點、租金，及申請人的郵局存摺帳戶，另需附上身分證、戶口名簿照片，若有低收入戶身分，也需上傳證明文件。

為鼓勵民眾多利用線上申請，內政部營建署更舉辦抽獎活動，只要是線上申請者，就有機會獲得Gogoro、iPhone、空氣清淨機、除濕機、超商禮券等禮品。

都發處也特別提醒，三類申請人基本條件分別為：

一、 申請無自有住宅「租屋補貼」者：

租金補貼家庭成員每人每月平均所得低於3萬3,220元，及符合其他相關資格條件，營建署今年依城鄉差距、家戶人口數、是否具備經濟或社會弱勢身分等，將租金補貼調整為2,400元至5,000元。

其中，租屋補助等級第一級：家庭成員2人以上，且成員中具有低收入戶身分者；或是家庭成員3人以上，且成員中具有中低收入戶身分者，最高補助金額5,000元。

第二級：不屬於第一級及第三級條件者，最高補助金額4,000元。第三級：家庭成員1人且未滿40歲，且未具有經濟或社會弱勢身分者，最高補助金額2,400元），以審查結果為主。

二、 申請「自購住宅貸款利息補貼」最高210萬元優惠貸款額度者：

家庭成員之家庭年所得應低於97萬元，且每人每月平均所得低於4萬6,508元，尚須符合無自有住宅或新購屋在2年內之條件及其他相關資格條件，能否適用優惠貸款以審查結果為主。

三、 申請「修繕住宅貸款利息補貼」最高80萬元優惠貸款額度者：

家庭成員之家庭年所得應低於97萬元，且每人每月平均所得低於4萬6,508元，另須僅有一戶且其使用執照核發日期超過10年以上、而待修繕之住宅及其他相關資格條件，能否適用優惠貸款以審查結果為主。

市府表示，相關申請條件及規定，可至內政部營建署網站（https://www.cpami.gov.tw）右側→「重要政策」→「住宅補貼專區」查詢，對於申請資格條件有疑義的民眾，可於上班時間洽詢本府服務電話：03-5285160。申請書表已公開於網站開放下載，或可至市府都發處都市更新科（新竹市中正路146號1樓）臨櫃索取。