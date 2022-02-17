　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

港再增6116確診、6300初步陽性　累計逾1.6萬人染疫「超2年總和」

▲▼香港疫情,新冠疫情,新冠病毒,香港醫院 。（圖／路透）

▲香港不少病人在戶外等候。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港今（17）日新增6116例新冠確診、初步確診達6300例，累計新增逾1.2萬人染疫，另外有24名患者死亡、超過10人危殆。截至目前，香港第五波疫情已有超過1.66萬人確診，超過過去2年總和。

據《香港01》報導，在今日的港府防疫記者會上，醫院管理局總行政經理何婉霞公佈，再增24名病人離世，其中15人在過去一日離世，9人在早前離世，由於個案太多故數據滯後。目前累計258名患者死亡。

香港醫療系統超負荷運轉，多間醫院仍有數以百計的初步確診及確診者正等候隔離治療，有部分需要覆檢的患者，更要於露天位置等候。因今日天氣轉冷下雨，院方在隔離區加設帳篷，為等候的患者擋雨；現場不少臥床患者需要蓋兩、三層毛氈及保暖鋁紙保暖，部分病人亦裹著薄冷氣被。

▼今日香港下雨且天氣轉冷，在戶外的老人家裹上被子等候 。（圖／路透）

▲▼香港疫情,新冠疫情,新冠病毒,香港醫院 。（圖／路透）

▲▼ 新冠疫情,香港疫情,香港醫院,香港公立醫院 。（圖／路透）

▲香港公立醫院外的情形 。（圖／路透）

另外，香港過去一日新增140名醫管局員工初步確診，大部分在社區或家居感染，約20名職員列密切接觸者。

香港政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌建議，可以參考新加坡的做法，讓快速抗原測試呈陽性，但無病徵或症狀輕微的患者，可以留在家中，於7天內每天進行檢測，直至檢測結果轉為陰性；若轉陰性患者已打兩針，相信可以不用繼續隔離。

►快搶！響食天堂750元吃到爽

ET快訊
2021年每人月薪平均曝光！　年增 2.94%
獨／北市南湖國小家長確診　校方急發通知
31萬股民領錢了！00878下周除息0.3元　年化殖利率逾6
烏克蘭東部傳戰火！幼稚園遭炮轟　現場慘況曝光
美豔貴婦控醫騙打2千萬「牛奶針」　敗血症身亡
北市再公布大量足跡　京站威秀、咖啡店、日本料理
「無症狀癌王」超難察覺！　醫揭7大風險因子
快訊／俄羅斯又宣布撤軍！　「通過克里米亞大橋」返回基地
快訊／雲豹裝甲車又撞！　捷運站外出車禍　
上兵殺子後輕生捐器官　高大成：可救10多人
短裙女「拍頭」打招呼！　他突抓狂推倒她爆衝突

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

香港「日增119名醫護染疫」人手短缺！護理師崩潰：個個做到啞了

港再增6116確診、6300初步陽性　累計逾1.6萬人染疫「超2年總和」

31歲機長「萬米高空被吸出窗外」卻解救119名乘客　4年後現況幸福

吃湯圓、聽漢劇　台青首次體驗「武漢傳統」元宵節

鹿角巷在對岸「超7000店是山寨」　直營只有114家！斥資4.4億打假

英美公衛最強防疫卻最糟糕　陸專家：這個「怪現象」值得思考

大陸物價持續回落　1月份CPI年比增長0.9%

在印度多處辦公室遭逃稅搜查　華為強調：嚴格遵守法律法規

狼王爭奪落敗遭排擠！動物園送「中華田園犬」陪伴　同住5年超恩愛

15人偷渡「逃出香港」！已有4人確診　大陸多地懸賞鼓勵舉報

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

薔薔狂喊「X我」連偉晉都招架不住XD　水晶淨化「鬥雞眼+嬌喘」畫面太荒謬

阿嬤不捨孫女收假回台南！　忍淚擠笑容「目送她離開」

林宥嘉揪9m88合唱...聽了跟著搖擺！　自彈自唱《說謊》曝遇瓶頸：我困住了

小S狂譙「陶晶瑩很假」：為什麼說謊　她坐馬桶「邊尿邊澄清」..賈靜雯快瘋掉XD

謝和弦道歉：我是垃圾！替莉婭謝罪祈錦鈅　 Keanna補刀：吵歸吵別忘一起付錢

臨停被路人敲窗控「車燈太刺眼」　雙方爆口角...駕駛：全都原廠的

84萬台幣買陸製「可拆貨櫃屋」　澳洲男蓋出2房1廳1衛加廚房！

朴敏英親眼抓姦未婚夫「滾床小三」爆哭　渣男「死要錢+討房」她氣炸：你很荒謬！

休旅車接小孩併排擋住半條路　被按喇叭爆氣竟逆向追上逼車

香港「日增119名醫護染疫」人手短缺！護理師崩潰：個個做到啞了

港再增6116確診、6300初步陽性　累計逾1.6萬人染疫「超2年總和」

31歲機長「萬米高空被吸出窗外」卻解救119名乘客　4年後現況幸福

吃湯圓、聽漢劇　台青首次體驗「武漢傳統」元宵節

鹿角巷在對岸「超7000店是山寨」　直營只有114家！斥資4.4億打假

英美公衛最強防疫卻最糟糕　陸專家：這個「怪現象」值得思考

大陸物價持續回落　1月份CPI年比增長0.9%

在印度多處辦公室遭逃稅搜查　華為強調：嚴格遵守法律法規

狼王爭奪落敗遭排擠！動物園送「中華田園犬」陪伴　同住5年超恩愛

15人偷渡「逃出香港」！已有4人確診　大陸多地懸賞鼓勵舉報

《華燈》3關鍵畫面曝兇手！　廣告導演揪「怪異反應」：就是他

楊勇緯、李智凱將參加6月世大運　林昀儒和楊俊瀚有望參賽

全台連5天「超有感濕寒」！迎雨彈＋最猛降溫剩10°C↓時程表出爐

保護國家關鍵技術　賴瑞隆盼新會期拼《國安法》修法三讀

《二十五，二十一》劇名好饒舌？其實是來自90年代經典韓樂團

15坪塞三房「長輩要求有玄關」　他崩潰！網驚見雙馬桶：絕了

SOGO回應李恆隆「官商勾結」內幕　最高法院已駁回在案

烏東傳戰火！烏克蘭指控親俄武裝分子炮轟幼稚園　慘況曝光

網友指控「亂匡列」　台南市衛生局細說分明

110年平均總薪資達5.5萬元　受雇員工人數增1.7萬人

情侶摩鐵激戰超時叫不醒　破門見全裸相擁...地上一包包慘了

大陸熱門新聞

前狼王與中華田園犬同住5年！

星巴克驅趕用餐民警　黨媒震怒：誰給的底氣

醫美賣豐胸！女模竟「脫衣露奶」13萬網友擠爆

國小生英文連連看慘拿0分！網見答案笑歪：全對啊

習近平說重話了！　大刀砍向「邪教式追星」：不能放任

迎娶被削錢　新娘要29萬元禮金不給不下車

湯麵灑出來被退訂！外送員整袋拎起怒砸

女CEO砸69萬二度買上等精子！赴俄生下5國混血娃

31歲機長解救119名乘客　4年後幸福現況曝

港媒：港疫情升至「國家最高層級」

香港1.2萬確診者等待入院！下周恐10萬人感染

起落架安全銷忘記取下！ 陸祥鵬航空客機升空盤旋52分鐘返航

丈夫打牌輸錢耍賴！妻開房門見「男上加男」

O型血太值錢...男子慘淪「供血工具」

更多熱門

相關新聞

入境34天才確診！新北境外在北市足跡曝光

入境34天才確診！新北境外在北市足跡曝光

台北市衛生局17日公布一例境外移入個案（案19864）足跡，個案居住地為新北市，於1月13日入境後居家檢疫14天採檢都陰性，但到2月16日採檢時確診，Ct值36.5；案19864曾到台北市多個地區，因為確診時已是入境第34天，所以中央暫定境外移入，但不排除未來更改成舊案。

Ct值僅14　北市確診女曾赴竹北超商

Ct值僅14　北市確診女曾赴竹北超商

在泡湯區工作！北投大地酒店女員工確診

在泡湯區工作！北投大地酒店女員工確診

想就醫遭拒！日確診少年「40度燒5天沒人理」慘病逝

想就醫遭拒！日確診少年「40度燒5天沒人理」慘病逝

即／高雄Uber司機確診！搭這2班高鐵、喝茶魔吃火鍋

即／高雄Uber司機確診！搭這2班高鐵、喝茶魔吃火鍋

關鍵字：

新冠疫情COVID-19新冠疫苗香港疫情omicron

讀者迴響

熱門新聞

巴戈臨終「聽到二哥說5句話」才闔眼！

巴戈退休「住170坪豪宅」愛妻身份不凡

快訊／莉婭道歉了！

巴戈女兒「巴鈺有沒收到簡訊？」

IG新功能「抓到男友出軌」　網一試爆羞恥

隋棠驚爆「又有第四胎」！

即／俄媒：烏克蘭軍隊向烏東親俄區開火

西門町大火濃煙封街！延燒NIKE、Levi's

快訊／資深藝人巴戈胰臟癌逝享壽67歲　出道60年奪3座金鐘獎！

快訊／謝和弦受夠莉婭「我們離婚」！

巴戈打滾60年任金鐘評審　昔刷掉《玩很大》槓吳宗憲

五倍券還沒花完嗎？　勞動部推出加碼50%、讓5000變7500

房屋代銷群聚擴大！8人吃飯唱歌確診

巴戈查出罹癌到過世僅半年　陳美鳳「哭到說不出話」

即／三重深夜槍響　宮廟遭狂開11槍

更多

最夯影音

更多
情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好
薔薔狂喊「X我」連偉晉都招架不住XD　水晶淨化「鬥雞眼+嬌喘」畫面太荒謬

薔薔狂喊「X我」連偉晉都招架不住XD　水晶淨化「鬥雞眼+嬌喘」畫面太荒謬

阿嬤不捨孫女收假回台南！　忍淚擠笑容「目送她離開」

阿嬤不捨孫女收假回台南！　忍淚擠笑容「目送她離開」

林宥嘉揪9m88合唱...聽了跟著搖擺！　自彈自唱《說謊》曝遇瓶頸：我困住了

林宥嘉揪9m88合唱...聽了跟著搖擺！　自彈自唱《說謊》曝遇瓶頸：我困住了

小S狂譙「陶晶瑩很假」：為什麼說謊　她坐馬桶「邊尿邊澄清」..賈靜雯快瘋掉XD

小S狂譙「陶晶瑩很假」：為什麼說謊　她坐馬桶「邊尿邊澄清」..賈靜雯快瘋掉XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面