港再增6116確診、6300初步陽性　累計逾1.6萬人染疫「超2年總和」

▲香港不少病人在戶外等候。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港今（17）日新增6116例新冠確診、初步確診達6300例，累計新增逾1.2萬人染疫，另外有24名患者死亡、超過10人危殆。截至目前，香港第五波疫情已有超過1.66萬人確診，超過過去2年總和。

據《香港01》報導，在今日的港府防疫記者會上，醫院管理局總行政經理何婉霞公佈，再增24名病人離世，其中15人在過去一日離世，9人在早前離世，由於個案太多故數據滯後。目前累計258名患者死亡。

香港醫療系統超負荷運轉，多間醫院仍有數以百計的初步確診及確診者正等候隔離治療，有部分需要覆檢的患者，更要於露天位置等候。因今日天氣轉冷下雨，院方在隔離區加設帳篷，為等候的患者擋雨；現場不少臥床患者需要蓋兩、三層毛氈及保暖鋁紙保暖，部分病人亦裹著薄冷氣被。

▼今日香港下雨且天氣轉冷，在戶外的老人家裹上被子等候 。（圖／路透）

▲香港公立醫院外的情形 。（圖／路透）

另外，香港過去一日新增140名醫管局員工初步確診，大部分在社區或家居感染，約20名職員列密切接觸者。

香港政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌建議，可以參考新加坡的做法，讓快速抗原測試呈陽性，但無病徵或症狀輕微的患者，可以留在家中，於7天內每天進行檢測，直至檢測結果轉為陰性；若轉陰性患者已打兩針，相信可以不用繼續隔離。