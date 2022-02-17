有確診足跡！台東桂田喜來登433人採檢結果出爐　明恢復營業

▲台東桂田喜來登酒店昨傳出有確診者足跡，今停業一天。（圖／台東桂田喜來登酒店提供）

記者蔡玟君／綜合報導

台東16日出現北部案19926確診者足跡，該案是搭機前往台東，再搭計程車前往台東桂田喜來登酒店，短暫停留後前往別處用餐再返回飯店，隨後收到通知為確診者的接觸者，隨後安排採檢後也確診。台東縣政府今（17日）針對飯店人員和房客共433人進行快篩採檢，目前全部為陰性。

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▲台東桂田喜來登有確診者足跡，房客和工作人員共433人採檢。（圖／台東縣政府提供）

▲台東桂田喜來登有433人採檢陰性。（圖／台東縣政府提供）

台東縣政府表示，案19926為30多歲女性，昨日傍晚向臺東縣衛生局通報，接獲北市衛生單位通知為外縣市確診個案(案19816)的接觸者，須進行居家隔離，經台東縣衛生局確認後即安排防疫專車至醫院進行PCR採檢，檢測結果為陽性反應，已收治於醫院。縣府也匡列15位密切接觸者列為居家隔離。

▲台東桂田喜來登停業一天大清消。（圖／台東縣政府提供）

台東桂田喜來登酒店17日啟動快篩專案，將16日入住的房客與飯店工作人員共433人進行採檢，全數為陰性。台東桂田喜來登酒店也發布公告表示，為配合防疫，17日停業一天，在全數貴賓離館後，即刻啟動全館清消，為的是給大家更安全的住宿環境及用餐空間，明天（18）住房及餐飲將恢復正常營業。