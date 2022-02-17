旅行社女經理飛台東確診！桂田+天野今停業一天　433人採檢出爐

▲433人採檢結果出爐。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣16日出現北部案19926確診者足跡，台東縣衛生局目前除匡列密切接觸者15人列為居家隔離外，並於17日在桂田酒店外啟動專案快篩作業，採檢結果出爐，16日入住房客與飯店工作人員計433人受檢，所幸全數皆為陰性反應。

饒慶鈴感謝台東馬偕、部立台東醫院支援人力及辛苦的衛生局(所)同仁，及桂田酒店與天野餐廳的配合，執行快篩服務，若與確診個案有足跡重疊，請減少外出活動，並進行自我健康監測，若出現症狀，請戴口罩盡速至指定社區採檢院所急診就醫評估，且因台東市正氣路觀光夜市鄰近桂田酒店，為配合防疫、加強清消，決定於17日停業1天。

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案19926為30多歲女性，是旅行社業務經理，昨日傍晚向台東縣衛生局通報，接獲北市衛生單位通知為外縣市確診個案(案19816)的接觸者，須進行居家隔離，經台東縣衛生局確認後即安排防疫專車至醫院進行PCR採檢，檢測結果為陽性反應，已收治於醫院。

▲台東縣府環保局人員緊急消毒。（圖／記者楊漢聲翻攝）

饒慶鈴表示，目前除匡列密切接觸者有15人並列為居家隔離，台東縣政府請桂田飯店、天野餐廳等店家緊急暫停營業進行清消，同時，昨夜接獲確診通知，漏夜規劃，今早啟動快篩專案，歷經5小時完成433人快篩採檢，下午2點結果出爐，全部皆為陰性。

目前全台疫情嚴峻，防疫絕不能掉以輕心，饒慶鈴呼籲大家減少不必要的移動、不群聚，做好個人防護，口罩戴好戴滿、勤洗手及保持社交距離等防疫措施，也請民眾盡速完成疫苗接種，提升群體免疫力。