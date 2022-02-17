交往6年無性！女友驚曝真相「又髒又噁」　老司機卻讚：是塊寶

▲女友認為性愛很噁心！（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「如果只有6個月我可能會分手...」一名男網友五味雜陳表示，和女友交往6年期間都沒有發生關係，直到最近女友才坦言「做愛很髒很噁」，暗示著就算結婚後也不想全壘打，讓原PO無言以對，「我很愛她，但要這輩子不做愛，好複雜的心情。」文章曝光後，老司機卻驚呼，「開發她，這可是寶！」

一名男網友在Dcard表示，與女友愛情長跑6年，無論是個性、價值觀都一拍即合，彼此也認定攜手終生，但最近女友卻坦承一件事，就是她覺得性愛是「很髒」的一件事，令原PO感到晴天霹靂。

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「我是一個性慾很強的人。」原PO緩緩道來，選擇尊重女友身體自主權，因此雙方還沒全壘打，交往多年僅愛撫完就止步，「讓我覺得神奇的是，原來不X入也可以達到高潮。」

直到某天晚上，女友睡前突然想聊聊性事，接著坦誠相告「其實我不做愛的原因是... 真的覺得做愛很噁心很可怕，會讓人想吐。」

當下，原PO內心一陣猛烈衝擊，但依舊耐著性子回應「這是一件很美好很開心的事情呀！」但女友卻搖頭說道，「我覺得有東西進去我身體裡面，而且進進出出，這比手術還可怕吧」、「老實說它帶來的美好，比不過我覺得噁心的感覺。」當晚雙方依舊沒有共識便睡了。

到了隔天，女友趁著中午空檔，希望再與原PO聊聊性愛的問題，也感到抱歉6年來沒說出排斥性愛的真相。對此，原PO感到崩潰求問，「我很愛她，但要這輩子不做愛，好複雜的心情，如果只有6個月我可能會分手，但六年...有解嗎？」

文章曝光後，底下網友卻笑虧，女友說不定是潛力股，「開發她，這可是寶」、「利用酒精催情吧，開發後還是一樣就無解」、「拓荒之路難行，等發現新大陸後，可能一發不可收拾喔」、「或許你們可以先嘗試小一點的情趣玩具，再慢慢的越換越大，或許能慢慢改善你目前的情況」、「我也會欸，單身的時候也會覺得很噁心，有時候做完也會，應該要給女友一點時間，畢竟她也是最近才鼓起勇氣跟你說的，要鼓起勇氣蠻不容易的」、「6年沒做過，我真心對你佩服的五體投地」。

▼網友給正能量，認為女友或許是潛力股。（圖／翻攝Dcard）

