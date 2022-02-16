分手後兩度闖前女友家動粗　恐怖情人涉5罪起訴

▲桃園市吳姓男子與王姓女友分手後，2020年10月間攀爬潛入女友住處，對女友毆打與掐頸成傷，去年3月間二度潛入女友住處，持水果刀刺傷女友並搶走車庫遙控器後逃逸。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市吳姓男子與王姓女友曾為同居男女關係，兩人因故分手後，吳男於2020年10月間凌晨徒手攀爬潛入女友住處，見女友清醒時闖入房內，徒手毆打王女後並以雙手掐住頸部導致受傷後趁機逃逸。去年3月間吳男持水果刀二度潛入王女住處，偷走車庫遙控器與王女發生拉扯，並刺傷王女後逃逸；吳男在檢方複訊時坦承犯行，檢方偵結依家暴傷害、侵入住宅與加重竊盜等5罪將吳男提起公訴。

檢警調查，34歲的吳姓男子與王姓女子分手後於2020年10月7日凌晨2時許徒手攀爬潛入王女住處在2樓客廳等候，清晨6時許，吳男聽見王女起床，踹開其房門闖入房間，2人發生口角，吳男徒手打傷王女頭部，並以雙手掐住其頸部導致王女受傷，正巧王女手機大響，吳男則趁機逃逸。

去年3月8日下午5時許，吳男攜帶水果刀二度入侵王女住處，趁王女外出倒垃圾時潛入其住家，先竊取其車庫遙控器，王女返回住家時，吳男從2樓衝下來抓住王女手臂，2人發生拉扯，慌亂中，王女欲奪回遙控器與吳男手中水果刀，導致王女左前臂、右手掌與手指等處都有傷勢，吳男見吳女流血後持車庫遙控器逃離，王女則到醫院驗傷並報警提告。

吳男在檢方複訊時坦承犯行，王女則提供醫院驗傷診斷證明、家暴個案調查等資料，警方則提供受理案件證明單、吳男竊取遙控器照片等資料佐證，足認吳男犯行明確，檢方偵結依家暴傷害、侵入住宅、加重竊盜等5罪分論併罰將吳男提起公訴。

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