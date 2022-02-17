約會「沒幹嘛月開銷噴2倍」　他交新女友崩潰！網揪1巨雷：吞了吧

▲原PO苦惱約會很燒錢。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

說到錢傷感情，這千古難題到底該怎麼解？一名男網友透露，平時與女友約會，他都會主動買單，導致荷包急速乾癟，且仔細一算，開銷是以前單身的兩倍之多。雖然交了女友很開心，但原PO每當想買東西犒賞自己時，都開始會猶豫不敢買，因此求助大家怎麼解？

一名男網友在Dcard表示，自從交了女友後，明明也沒買特別東西，但每月開銷幾乎是單身時期的2倍以上。原PO認為，考量女友還是學生，又在早餐店打工，而自己出社會工作，因此約會都是他買單，「（花費）累積下來發現也是蠻驚人的 。」

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原PO坦言，以前想買東西犒賞自己，完全不必在意價錢，也沒有經濟壓力，反觀「現在都會猶豫很久才下手。」對此，原PO想求問過來人看法，「怎麼跟另一半分配開銷的部分？」

文章貼出後，底下網友直言，原PO若介意花費太大，與女友溝通很重要，「我們都是一人付一餐，都男生出錢小心養出公主病」、「你吃不消就AA，反正現在也只是在幫人養老婆」、「就AA啊，女生如果無法體諒，那也表示你們不合適」、「那就講清楚溝通一下，或是不要消費太高的，我們是遠距離，見面一定要找中間點，住在外面一天，所以就達成一個默契了，我付住宿的費用，男友付吃飯的錢，當然不會每次都很公平啦，開心就好了」。

其中有網友揪出關鍵，若超過自己經濟範圍，又要裝闊的話，也只能吞下去，「誰叫你那麼愛裝闊？你應該是追求的時候都幫女朋友出吧，我就算是被追的時候也都會出自己的，在一起之後也會主動出錢」。其他人則建議，「我跟我男友也是用共同錢包喔，每個月固定丟幾千塊進去」、「一個人存錢、一個人負責生活費（金額差不多），但交往時期花費的確比較高」。

▼網友熱議。（圖／翻攝Dcard）