「情人節砸8萬」仍被甩！男街上喊1句神轉　網笑哭：差點虧慘

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／周亭瑋報導

「那女孩對我說，她原本就沒怎麼喜歡我。」一名網友和女友交往1年多，近來對方態度轉淡，於是他咬牙砸7、8萬元，就是為了在情人節那天扭轉頹勢，沒想到只換來禮貌性的感謝，最後他不甘心成為盤子，竟拋開面子在街上直球反擊。

男網友在論壇「zuvio」感慨，「我們在一起六百多個日子，說長不長說短不短，但至少我以為是相愛的，她會用可愛的語氣，神采飛揚地和我分享她的生活，會用認真的眼神說我的作品真的很優秀，會說我不愧是她的男孩。我會吐糟她，誰還是男孩是男人好嗎？然後心裡偷偷竊喜，每個男生心裡都有一個長不大的男孩，而我只願在妳面前撒嬌。」

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然而，這兩個月來，女友態度漸漸變得冷淡，讓他手足無措，只想盡力挽回，「2月14日情人節這天，帶妳去妳說了好久，捨不得吃的餐廳，還買妳看了好久的香奈兒，我單純地以為，可以用7、8萬的浪漫夜晚，喚回妳對我的一絲絲愛，但妳只是禮貌地說了聲謝謝，並在餐廳門口的街道，對我說了分手。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

女友坦言，原本就沒有很喜歡，或許只是喜歡被他迷戀的感覺。聞言，原po愣在原地，直到對方走遠他才回神追上去。

當時，女方用決絕的口吻說，不要挽回，給自己留點尊嚴；而他勉強壓下痛苦和淚水，接著深吸一口氣，大喊著「乾那妳香奈兒還來。」

事後，男網友也忍不住吐槽，「當我盤子啊？被甩還讓妳帶走我好幾萬的香奈兒，拿去退貨開酒啦X，情人節甩人有沒有道德啊？」

神轉結局戳笑不少網友，大家紛紛回應，「還好你有想起來欸，不然真的虧大了」、「笑死不要難過啦，拍拍，還好嗎」、「我是聖誕節被甩，叫她香奈兒最好趕快還你喔」、「投資風險有賺有賠，投資女人有去無回，記取教訓不要再賠第二次就好」、「真的，要甩人還好意思拿香奈兒」。