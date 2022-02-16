　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「情人節砸8萬」仍被甩！男街上喊1句神轉　網笑哭：差點虧慘

情侶吵架,女友穿太少,兩性。（圖／記者李佳蓉攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／周亭瑋報導

「那女孩對我說，她原本就沒怎麼喜歡我。」一名網友和女友交往1年多，近來對方態度轉淡，於是他咬牙砸7、8萬元，就是為了在情人節那天扭轉頹勢，沒想到只換來禮貌性的感謝，最後他不甘心成為盤子，竟拋開面子在街上直球反擊。

男網友在論壇「zuvio」感慨，「我們在一起六百多個日子，說長不長說短不短，但至少我以為是相愛的，她會用可愛的語氣，神采飛揚地和我分享她的生活，會用認真的眼神說我的作品真的很優秀，會說我不愧是她的男孩。我會吐糟她，誰還是男孩是男人好嗎？然後心裡偷偷竊喜，每個男生心裡都有一個長不大的男孩，而我只願在妳面前撒嬌。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而，這兩個月來，女友態度漸漸變得冷淡，讓他手足無措，只想盡力挽回，「2月14日情人節這天，帶妳去妳說了好久，捨不得吃的餐廳，還買妳看了好久的香奈兒，我單純地以為，可以用7、8萬的浪漫夜晚，喚回妳對我的一絲絲愛，但妳只是禮貌地說了聲謝謝，並在餐廳門口的街道，對我說了分手。」

百貨公司,逛街,專櫃,購物（圖／記者周宸亘攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

女友坦言，原本就沒有很喜歡，或許只是喜歡被他迷戀的感覺。聞言，原po愣在原地，直到對方走遠他才回神追上去。

當時，女方用決絕的口吻說，不要挽回，給自己留點尊嚴；而他勉強壓下痛苦和淚水，接著深吸一口氣，大喊著「乾那妳香奈兒還來。」

事後，男網友也忍不住吐槽，「當我盤子啊？被甩還讓妳帶走我好幾萬的香奈兒，拿去退貨開酒啦X，情人節甩人有沒有道德啊？」

神轉結局戳笑不少網友，大家紛紛回應，「還好你有想起來欸，不然真的虧大了」、「笑死不要難過啦，拍拍，還好嗎」、「我是聖誕節被甩，叫她香奈兒最好趕快還你喔」、「投資風險有賺有賠，投資女人有去無回，記取教訓不要再賠第二次就好」、「真的，要甩人還好意思拿香奈兒」。

►超好睡的枕頭，還可以放進洗衣機洗！

ET快訊
丟丟妹「隱藏密室」曝光！　許藍方床上示範...她驚：難怪沒2
快訊／強風＋豪雨特報齊發！　「3縣市」防大、豪雨
快訊／房屋行銷「北市足跡曝」！　曾去甜點店、診所
快訊／「6.2強震」襲瓜地馬拉！　牆面碎裂慘況曝
快訊／童仲彥要被關了！判刑3年10月定讞
快訊／謝和弦直播飆罵莉婭！　道歉護祈錦鈅
快訊／北市最新足跡曝！　錢櫃唱歌、霞海城隍廟、南門市場
居檢有望減至7天！　陳時中坦言：朝此方向
清純女星驚爆「男女通吃」一次劈7人！　病態關係全被抖
LINE Pay新版狂挨轟！　評價剩2.8分

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

持10元硬幣結帳遭拒收！內行見「滿版圖案」驚曝價值：搶翻

「誠品閱讀職人大賞」入圍揭曉！江鵝、大師兄入圍年度最期待作家

好市多買飲料「有效期限+S」　老司機謎笑：賺到了！正解曝光

「情人節砸8萬」仍被甩！男街上喊1句神轉　網笑哭：差點虧慘

強風＋豪雨特報齊發！　北基宜蘭3縣市慎防大、豪雨突襲

大林煉油廠群聚恐2傳播可能！衛生局狂匡700人…曝恐怖感染鏈特色

莫德納來台　有望成立國家隊「爭取技術移轉代工」

大學第三家！涉虐烏干達學生　中州科大9月起被停招

「外送員指引」擬讓業者調違規紀錄　公總：平台抓違規僅限上線時

居檢天數有望減至7天？　陳時中：朝此方向但要「先觀察一個月」

小烏龜被抓！秒縮殼內躲避　獅子啃不爆硬殼...無奈離開

調皮鱷偷走糖果罐咬住不肯放　媽坐上背拿棍狂撬...成功搶回！

日月潭2.5米怪魚影像瘋傳　「真實身分」專家初判出爐

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

洗澡到一半...1歲娃口鼻狂冒血　送醫遇塞車！警救援5分鐘到院

小S怒嗆陳漢典「做人徹底失敗」　問「愛Lulu勝過愛我」...他得意：妳有吃醋！

莉婭點名謝和弦、祈錦鈅「祝你們幸福」 祈錦鈅傻眼：她自導自演這一齣嚇到我！

福原愛爆鬆口認再婚！笑談前夫：總算離婚　江宏傑情人節不孤單…曬「餵食緊抱合照」

媽叫吃飯！貪吃鴨化身飆仔　心急狂奔腳滑外撇差點跌倒

貓媽叼孩子跳進窗「徵收」車子 奴才走進一看：全家都在這...

持10元硬幣結帳遭拒收！內行見「滿版圖案」驚曝價值：搶翻

「誠品閱讀職人大賞」入圍揭曉！江鵝、大師兄入圍年度最期待作家

好市多買飲料「有效期限+S」　老司機謎笑：賺到了！正解曝光

「情人節砸8萬」仍被甩！男街上喊1句神轉　網笑哭：差點虧慘

強風＋豪雨特報齊發！　北基宜蘭3縣市慎防大、豪雨突襲

大林煉油廠群聚恐2傳播可能！衛生局狂匡700人…曝恐怖感染鏈特色

莫德納來台　有望成立國家隊「爭取技術移轉代工」

大學第三家！涉虐烏干達學生　中州科大9月起被停招

「外送員指引」擬讓業者調違規紀錄　公總：平台抓違規僅限上線時

居檢天數有望減至7天？　陳時中：朝此方向但要「先觀察一個月」

台日交流賽確定延期暫緩舉行　延賽日期再跟日方溝通

台南新增1例本土確診個案19862　黃偉哲呼籲盡速接種疫苗追加劑

曾捐血救命　高人氣粉專「85老皮」主角走丟了

史丹利IG一排「大尺度辣妹」！　曬壯觀截圖：她們沒來還不習慣

別讓泛紅敏感來搗亂！春季「護角質」超重要，3步驟做起來

民眾黨參戰桃園市　賴香伶、謝立功3月初選搶資格

2競選工作人員倒臥車內身亡！　南韓總統候選人安哲秀行程喊卡

林子豪重訓變好壯　從小看胡金龍打球特別請教打擊

林子豪請益胡金龍打擊策略　期待成為強力攻擊者

持10元硬幣結帳遭拒收！內行見「滿版圖案」驚曝價值：搶翻

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

生活熱門新聞

「8：56孩牙流血抵達」被拒看診　媽嗆沒醫德

冬季最大挑戰　恐首波寒流連雨5天探10℃↓

即／高雄31處足跡曝　漢神巨蛋、大遠百入列

周末冷空氣　恐成首波寒流

4生肖下半月財運超旺　第3名有望接大工作

大雨倒春寒！下波更強寒流連3天

ATM吐「粉紅千元鈔」　網：色違更值錢

快訊／確診航警同住孫陽性！幼兒園匡列331人採檢

第3劑抗體超驚人　四叉貓卻曝：第4劑不打高端

快訊／本土+14！另增53境外移入

快訊／高雄今爆增6例！疫情燒進中油3確診

即／中油大林廠+3！不排除再增加　急召2300人採檢

沈長聲「40年前詐到1千億」才關4年！出獄後超奢糜

屏東男自費住旅館吃不消！遭嗆去借錢住

更多熱門

相關新聞

兩度闖前女友家動粗　恐怖情人涉5罪起訴

兩度闖前女友家動粗　恐怖情人涉5罪起訴

桃園市吳姓男子與王姓女友曾為同居男女關係，兩人因故分手後，吳男於2020年10月間凌晨徒手攀爬潛入女友住處，見女友清醒時闖入房內，徒手毆打王女後並以雙手掐住頸部導致受傷後趁機逃逸。去年3月間吳男持水果刀二度潛入王女住處，偷走車庫遙控器與王女發生拉扯，並刺傷王女後逃逸；吳男在檢方複訊時坦承犯行，檢方偵結依家暴傷害、侵入住宅與加重竊盜等5罪將吳男提起公訴。

劉詩詩平口裙露仙氣直角肩！

劉詩詩平口裙露仙氣直角肩！

半裸新娘上街怒吼！雙乳寫護愛宣言

半裸新娘上街怒吼！雙乳寫護愛宣言

丈夫送金莎花突少4顆　她見真相氣炸

丈夫送金莎花突少4顆　她見真相氣炸

生日當天男友奶奶過世！她奔喪卻遭罵掃把星

生日當天男友奶奶過世！她奔喪卻遭罵掃把星

關鍵字：

情人節名牌包男友分手女友香奈兒

讀者迴響

熱門新聞

丟丟妹回歸認：快破產了！　揭百名員工「休假內幕」

丟丟妹認了快破產「1月慘賠1500萬」！遭員工捅刀

納豆驚爆「無法認人說話」留後遺症！

「8：56孩牙流血抵達」被拒看診　媽嗆沒醫德

黑卡網紅超哥遭控「摩鐵慣犯」　女模錄下自保影片

快訊／謝和弦連PO「8女吸唇照」認了：我是垃圾！

許瑋甯爆肚皮有喜！結婚2月低調停工

讓謝和弦混戰12女！莉婭「答應一夫多妻」滿足需求

冬季最大挑戰　恐首波寒流連雨5天探10℃↓

台灣知名副導演渣行徑曝光　稱老婆是死魚

剛生產完「老公提分手」　歐陽靖看兒爆哭：媽媽對不起你

許瑋甯爆有喜！經紀人「33字解答」

謝和弦怒認「被莉婭弄」爆粗口！　祈錦鈅曝私訊截圖

女星驚爆多人性侵懷孕！她半夜被偷開門硬上

嘉義校長偷吃道歉！　小三不忍了自爆：被騙交往還被偷拍親密照

更多

最夯影音

更多
小烏龜被抓！秒縮殼內躲避　獅子啃不爆硬殼...無奈離開

小烏龜被抓！秒縮殼內躲避　獅子啃不爆硬殼...無奈離開
調皮鱷偷走糖果罐咬住不肯放　媽坐上背拿棍狂撬...成功搶回！

調皮鱷偷走糖果罐咬住不肯放　媽坐上背拿棍狂撬...成功搶回！

日月潭2.5米怪魚影像瘋傳　「真實身分」專家初判出爐

日月潭2.5米怪魚影像瘋傳　「真實身分」專家初判出爐

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

洗澡到一半...1歲娃口鼻狂冒血　送醫遇塞車！警救援5分鐘到院

洗澡到一半...1歲娃口鼻狂冒血　送醫遇塞車！警救援5分鐘到院

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面