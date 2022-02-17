遭圍捕舉槍自戕！他逃亡前揪女友+前妻3P被拒　生前最後身影曝

記者陳雕文／新北報導

新北市三重區永福街某宮廟16日晚間，遭陳姓男子連開11槍後逃逸，據了解，警方事後沿線追逮陳男，發現他跑到新莊後港一路某汽車旅館和女友、前妻會合，表示自己即將跑路，希望能在跑路前和2人「3P」享受一下，但被前妻拒絕；最後陳男在步出汽車旅館後，遭事先埋伏好的大批警力包圍，情急之下竟舉槍自戕，而陳男生前最後身影也曝光了。

▲男朝三重某宮廟連開11槍後，為躲避警方追捕，竟在警方面前自戕亡，最後身影曝。（圖／記者陳雕文翻攝）



回顧整起案件，46歲的陳姓男子16日晚間9時許，先是對著三重區永福街某宮廟連開11槍後立即逃逸，但陳男在展開逃亡生活前，還不忘先躲進新莊某汽車旅館，和26歲的鄭姓女友與39歲的林姓前妻會合，3人一起在房內吸食毒品咖啡包，享受最後寧靜時光。

陳男吸嗨後還向女友和前妻提議，希望可以在逃亡前和2人一起發生性關係，最後因被前妻拒絕而未果。

直到17日凌晨3時許，陳男準備離開休息的汽車旅館，搭乘接應轎車以躲避警方追緝，未料才剛踏出門口，就遭到事先埋伏好的大批警力包圍，陳男見狀也拔槍瞄準警方作勢開槍，警方立即對空開了4槍，並不斷喝斥要陳男繳械投降，警匪當即展開追逐，熟知陳男竟直接舉槍自戕，緊急送醫後仍宣告不治。

▲▼陳姓男子朝三重某宮廟連開11槍後逃逸，被警方追捕時還作勢舉槍攻擊，最後在警方面前自戕亡。（圖／記者陳雕文翻攝）



警方也同時控制開車接應的37歲男子行動，進入汽旅對陳男的鄭姓女友與林姓前妻進行盤查，當場查獲2把手槍、60多顆子彈與大量毒品咖啡包。

而遭到開槍的宮廟負責人則表示，與陳姓男子相識但雙方並未有過節，近期也無發生衝突，是否為陳男與宮廟其他成員發生糾紛，仍有待警方進一步釐清。

▲遭開槍宮廟。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲陳姓男子才剛踏出汽車旅館，大批警力便蜂擁而上，陳男見狀要逃，當即爆發警匪追逐，熟知陳男竟直接舉槍自戕。（圖／記者陳雕文翻攝）

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