南韓新冠確診連2天破9萬！「疫情高峰」落在3月中　單日恐破27萬例

▲首爾車站前排滿接受新冠篩檢的民眾，南韓已連續2天單日新增破9萬例。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

受到新冠肺炎變異株Omicron影響，南韓單日新增病例數翻倍成長，連續2天新增破9萬例，預估不久後將破10萬大關，研究機關教授在分析中則認為，疫情將在3月後才算進入高峰，單日新增病例恐破27萬；不過部份專家則指責當局防疫政策，認為政府將PCR篩檢聚焦高風險族群，反而造成疫調疏失，實際單日新增確診恐怕早飆破10萬例。

根據《韓聯社》報導，南韓今（17）日上午9時30分通報新增9萬3135起病例，連續2天單日飆破9萬例，不過數天以內倍數飆增，刷新疫情以來新紀錄，其中境內感染為9萬3045例、境外移入為90例；重症患者為389人；新增36例死亡。目前南韓共累計164萬5978例確診、7238例死亡。

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增5萬5351例，占全國新增感染人數比率為59.5%（首爾為1萬9678例、京畿道為2萬8438例、仁川為7235例）；釜山新增6216例；慶尚南道新增4477例；大邱新增4199例；忠清南道新增3013例；慶尚北道新增2898例；大田新增2702例；光州新增2608例；全羅北道新增2567例；忠清北道新增2166例；全羅南道新增1892例；江原道新增1727例；蔚山新增1691例；濟州島新增1691例；世宗新增656例。

▼南韓政府將PCR篩檢集中在高風險族群，恐怕會錯失快篩「偽陰性」的確診患者。（圖／路透社)

在南韓國家數理科學研究所負責推算新冠疫情擴散規模的崇實大學數學系教授沈恩荷（심은하，音譯）於17日上午在CBS電台時事廣播節目《金賢貞的新聞秀》受訪表示，她認為南韓新冠肺炎此波Omicron病毒疫情的最高峰將落在3月中旬，從過去疫情監控結果推算，屆時單日新增病例數恐突破27萬。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，南韓從2月3日起改變防疫對策，將PCR篩檢對象限定在60歲以上高齡者、密切接觸者、持醫師意見書者等高風險族群，以及快篩陽性者，原本用意是集中有效醫療人力與資源，減少重症、死亡率，預估單日新增病例數會隨之減少，然而單日新增病例數卻因Omicron病毒的特性不降反增，甚至從5萬多例飆增至9萬多例。

翰林大學聖心醫院呼吸道與過敏內科教授鄭錡碩（정기석）表示，「光是PCR篩檢單日就有9萬人確診，若所有人接受PCR篩檢，恐怕單日不止飆破10萬人確診。因為快篩結果錯失的無症狀感染者所引起的傳播鏈，將導致其他患者被疏忽。」

報導指出，快篩結果的精準度不及PCR，南韓政府的防疫政策，會讓快篩的「偽陰性」確診患者無法被即時篩出，過去就有患者在出現新冠疑似症狀後進行快篩，結果卻顯示陰性，直到自費接受PCR篩檢後才確診的案例。

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