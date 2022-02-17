　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓新冠確診連2天破9萬！「疫情高峰」落在3月中　單日恐破27萬例

▲▼首爾車站前排滿接受新冠篩檢的民眾，南韓已連續2天單日新增破9萬例。（圖／達志影像）

▲首爾車站前排滿接受新冠篩檢的民眾，南韓已連續2天單日新增破9萬例。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

受到新冠肺炎變異株Omicron影響，南韓單日新增病例數翻倍成長，連續2天新增破9萬例，預估不久後將破10萬大關，研究機關教授在分析中則認為，疫情將在3月後才算進入高峰，單日新增病例恐破27萬；不過部份專家則指責當局防疫政策，認為政府將PCR篩檢聚焦高風險族群，反而造成疫調疏失，實際單日新增確診恐怕早飆破10萬例。

根據《韓聯社》報導，南韓今（17）日上午9時30分通報新增9萬3135起病例，連續2天單日飆破9萬例，不過數天以內倍數飆增，刷新疫情以來新紀錄，其中境內感染為9萬3045例、境外移入為90例；重症患者為389人；新增36例死亡。目前南韓共累計164萬5978例確診、7238例死亡。

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增5萬5351例，占全國新增感染人數比率為59.5%（首爾為1萬9678例、京畿道為2萬8438例、仁川為7235例）；釜山新增6216例；慶尚南道新增4477例；大邱新增4199例；忠清南道新增3013例；慶尚北道新增2898例；大田新增2702例；光州新增2608例；全羅北道新增2567例；忠清北道新增2166例；全羅南道新增1892例；江原道新增1727例；蔚山新增1691例；濟州島新增1691例；世宗新增656例。

▼南韓政府將PCR篩檢集中在高風險族群，恐怕會錯失快篩「偽陰性」的確診患者。（圖／路透社)

▲▼南韓政府將PCR篩檢集中在高風險族群，恐怕會錯失快篩「偽陰性」的確診患者。（圖／路透社)

在南韓國家數理科學研究所負責推算新冠疫情擴散規模的崇實大學數學系教授沈恩荷（심은하，音譯）於17日上午在CBS電台時事廣播節目《金賢貞的新聞秀》受訪表示，她認為南韓新冠肺炎此波Omicron病毒疫情的最高峰將落在3月中旬，從過去疫情監控結果推算，屆時單日新增病例數恐突破27萬。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，南韓從2月3日起改變防疫對策，將PCR篩檢對象限定在60歲以上高齡者、密切接觸者、持醫師意見書者等高風險族群，以及快篩陽性者，原本用意是集中有效醫療人力與資源，減少重症、死亡率，預估單日新增病例數會隨之減少，然而單日新增病例數卻因Omicron病毒的特性不降反增，甚至從5萬多例飆增至9萬多例。

翰林大學聖心醫院呼吸道與過敏內科教授鄭錡碩（정기석）表示，「光是PCR篩檢單日就有9萬人確診，若所有人接受PCR篩檢，恐怕單日不止飆破10萬人確診。因為快篩結果錯失的無症狀感染者所引起的傳播鏈，將導致其他患者被疏忽。」

報導指出，快篩結果的精準度不及PCR，南韓政府的防疫政策，會讓快篩的「偽陰性」確診患者無法被即時篩出，過去就有患者在出現新冠疑似症狀後進行快篩，結果卻顯示陰性，直到自費接受PCR篩檢後才確診的案例。

►南韓確診首破9萬大關！單日新增翻倍跳　2月底恐破17萬例

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►快搶！響食天堂750元吃到爽

ET快訊
移工變移民！行政院拍板　移工符3條件可申請永居
混第3劑莫德納！　他隔天「搖滾區」：勘比摔車
臥龍洞3吊屍！　YouTuber拍片「噴漆+燒紙錢」慘了
Delta合體Omicron！　首例「Deltacron」確
屋內傳來嬌喘！　他進門撞見「爸帶阿姨回家嗨」
路不平護校妹摔成重癱　桃園市府國賠2537萬確定！
星座專家白瑜慘了！　大爆前夫偷吃挨告結果曝
直逼寒流！　「今年最強冷空氣」最冷時段曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

離家散步不小心墜崖！　女垂死「抓住大樹」苦撐12小時奇蹟獲救

南韓新冠確診連2天破9萬！「疫情高峰」落在3月中　單日恐破27萬例

正妹女兵吃到飽！北韓「紅色貴族」耍特權　惡行全曝光

英出現首例「Deltacron」確診！Delta混Omicron演變　列觀察毒株

烏克蘭遭網攻「國防部網站也掛了」　矛頭指向俄國！莫斯科駁斥

滑水道維修沒通知！　8歲童滑一半慘了「15公尺高空」墜地身亡

力挺台灣+為新疆發聲　NBA人權鬥士坎特獲諾貝爾和平獎提名

丹麥將與病毒共存！計畫在數周內「停打疫苗」：疫情即將結束

俄烏緊繃！矢板明夫「舉2實例」點出關鍵：是否開戰與台息息相關

撤軍玩假的？　美高官：俄國再往烏克蘭邊境「增兵7000人」

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

薔薔狂喊「X我」連偉晉都招架不住XD　水晶淨化「鬥雞眼+嬌喘」畫面太荒謬

阿嬤不捨孫女收假回台南！　忍淚擠笑容「目送她離開」

林宥嘉揪9m88合唱...聽了跟著搖擺！　自彈自唱《說謊》曝遇瓶頸：我困住了

謝和弦道歉：我是垃圾！替莉婭謝罪祈錦鈅　 Keanna補刀：吵歸吵別忘一起付錢

朴敏英親眼抓姦未婚夫「滾床小三」爆哭　渣男「死要錢+討房」她氣炸：你很荒謬！

臨停被路人敲窗控「車燈太刺眼」　雙方爆口角...駕駛：全都原廠的

西門町大火「濃煙封街」一片霧　萬年大樓前人群全體抬頭

小S狂譙「陶晶瑩很假」：為什麼說謊　她坐馬桶「邊尿邊澄清」..賈靜雯快瘋掉XD

休旅車接小孩併排擋住半條路　被按喇叭爆氣竟逆向追上逼車

離家散步不小心墜崖！　女垂死「抓住大樹」苦撐12小時奇蹟獲救

南韓新冠確診連2天破9萬！「疫情高峰」落在3月中　單日恐破27萬例

正妹女兵吃到飽！北韓「紅色貴族」耍特權　惡行全曝光

英出現首例「Deltacron」確診！Delta混Omicron演變　列觀察毒株

烏克蘭遭網攻「國防部網站也掛了」　矛頭指向俄國！莫斯科駁斥

滑水道維修沒通知！　8歲童滑一半慘了「15公尺高空」墜地身亡

力挺台灣+為新疆發聲　NBA人權鬥士坎特獲諾貝爾和平獎提名

丹麥將與病毒共存！計畫在數周內「停打疫苗」：疫情即將結束

俄烏緊繃！矢板明夫「舉2實例」點出關鍵：是否開戰與台息息相關

撤軍玩假的？　美高官：俄國再往烏克蘭邊境「增兵7000人」

卡古花22萬買股票 專家「這是詐騙」一個問題識破手法：去報案！

離家散步不小心墜崖！　女垂死「抓住大樹」苦撐12小時奇蹟獲救

吳崑玉／婦女保障名額ＯＲ變相保送？民進黨想在新北大文山區玩什麼把戲

文青歌手拚了！　「自帶電流」舞讓哈林一秒父愛滿溢

日本人吃不胖的都市傳說　大媽變身小姊姊就靠「這一味」

舊宿舍變身文青咖啡廳！花蓮老宅庭院喝下午茶　綠豆糕配茶太迷人

中共找網紅促統影響台灣選舉　民進黨團：當作笑話看看就好

2AM趙權確診「喪失味覺、嗅覺」　金鐘國解封秒奔運動場

妹子訂1人份餐「App卻跳2隻熊貓」　同行一看：有得等了

33年前與巴戈演兄弟…謝祖武淚憶師父：從沒有前輩對我這麼好

國際熱門新聞

她執意嫁給黑人　婚後才知老公是「美國總統親弟」

4.5公尺鯊魚吃泳客　驚悚影片曝光

網紅媽顧拍露奶辣照　2歲兒跌泳池溺斃

俄國已撤軍？消息人士曝普丁：恐快、狠開戰

瘋狂網紅太愛BTS！忍痛追求GG縮小手術

Delta混Omicron　英出現首例Deltacron

性侵案和解金逾4億　安德魯王子恐恥辱中度過餘生

俄羅斯宣布克里米亞軍演結束　部隊撤離中

新加坡放寬台旅客抵境免PCR　擴大免隔離國家

109kg壯男失控硬開機艙門！空服員「咖啡壺爆擊」

阿富汗姊妹逃到烏克蘭　現在卻擔心新家園的未來

曼谷英文正名新寫法　全名翻成中文有79字

美聯準會可能積極升息　美股漲跌互見

成績太爛被禁止上網　15歲少年殺光全家

更多熱門

相關新聞

Delta混Omicron　英出現首例Deltacron

Delta混Omicron　英出現首例Deltacron

賽普勒斯科學家1月初宣布，發現一種具Delta遺傳物質及部分Omicron突變的變種病毒，並且將其命名為「Deltacron」，而當時也隨即遭世界衛生組織（WHO）及多國權威專家否認。英國媒體最新報導指出，英國已出現第一起Deltacron確診病例，官方也將其列入目前正在監測與調查的病毒株。

外媒開酸喬帥：仍是自私的笨蛋

外媒開酸喬帥：仍是自私的笨蛋

混第3劑莫德納！隔天才「進入搖滾區」痛爆

混第3劑莫德納！隔天才「進入搖滾區」痛爆

高雄超胸奶妹任選　打2劑才准連結

高雄超胸奶妹任選　打2劑才准連結

宮廟拉警報！北投確診女參加活動走透透　北市急匡列某社團「人數龐大」

宮廟拉警報！北投確診女參加活動走透透　北市急匡列某社團「人數龐大」

關鍵字：

日韓要聞世界疫情南韓新冠肺炎Omicron變種病毒快篩PCR

讀者迴響

熱門新聞

快訊／莉婭道歉了！

隋棠驚爆「又有第四胎」！

快訊／資深藝人巴戈胰臟癌逝享壽67歲　出道60年奪3座金鐘獎！

西門町大火濃煙封街！延燒NIKE、Levi's

巴戈打滾60年任金鐘評審　昔刷掉《玩很大》槓吳宗憲

巴戈查出罹癌到過世僅半年　陳美鳳「哭到說不出話」

即／三重深夜槍響　宮廟遭狂開11槍

巴戈臨終「聽到二哥說5句話」才闔眼！

五倍券還沒花完嗎？　勞動部推出加碼50%、讓5000變7500

巴戈退休「住170坪豪宅」愛妻身份不凡

許瑋甯「66飲食法」狂減10kg！餓了就吃這4樣

余苑綺被醫生斷言「惡化恐縮短餘命」李亞萍痛哭：求奇蹟出現

謝和弦甜護祈錦玥「飆罵愛妻」　莉婭6字回應了！

4縣市大豪雨！週末激凍不到10℃

巴戈生前遺願曝光！　30年好友收噩耗錯失最後一通電話

更多

最夯影音

更多
情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好
薔薔狂喊「X我」連偉晉都招架不住XD　水晶淨化「鬥雞眼+嬌喘」畫面太荒謬

薔薔狂喊「X我」連偉晉都招架不住XD　水晶淨化「鬥雞眼+嬌喘」畫面太荒謬

阿嬤不捨孫女收假回台南！　忍淚擠笑容「目送她離開」

阿嬤不捨孫女收假回台南！　忍淚擠笑容「目送她離開」

林宥嘉揪9m88合唱...聽了跟著搖擺！　自彈自唱《說謊》曝遇瓶頸：我困住了

林宥嘉揪9m88合唱...聽了跟著搖擺！　自彈自唱《說謊》曝遇瓶頸：我困住了

謝和弦道歉：我是垃圾！替莉婭謝罪祈錦鈅　 Keanna補刀：吵歸吵別忘一起付錢

謝和弦道歉：我是垃圾！替莉婭謝罪祈錦鈅　 Keanna補刀：吵歸吵別忘一起付錢

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面