高雄半套店高規格防疫！老司機要帶小黃卡　打2劑才准脫褲連結

▲中華三路一家護膚店進行半套性交易，被警方拿搜索票給抄了，帶回賣淫女子及顧客 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市中華三路一間護膚會館遭人檢舉從事色情性交易，警方拿搜索票進入查緝，當場抓到7名賣淫女子以及4名男客，警方發現這間護膚會館早在去年1月就曾經被查獲過一次，不過他們更換店名、換負責人之後，又繼續營業，而且就在高雄市疫情頻傳的時候，他們還堅持要求上門顧客一定要打滿2劑疫苗才能消費。

警方調查29歲的邱姓男子為負責人，每次「半套性交易」消費為1800元，他在抽頭900元，這次被檢舉之後，警方先申請到搜索票，再請員警喬裝成顧客進入查緝，當場查獲45歲到29歲不等的賣淫女子，總共有7位，另外還有4名消費顧客。

▲中華三路一家護膚店進行半套性交易，被警方拿搜索票給抄了，帶回賣淫女子及顧客 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

其實這家護膚會館不止是這一次被查過從事色情性交易，早在去年1月份就已經被查過一次，但是他們根本沒有在怕，換個店名、負責人，就又重新開張營業，而且怕感染新冠肺炎，高雄市今年1月開始傳出有本土病例，這家色情護膚店還要求顧客必須打滿2劑疫苗才能進來消費，還會嚴格查看小黃卡，「愛錢又怕染疫」讓員警都很傻眼，不知道該怎麼說。

現在7名賣淫女子與4名男客依社會秩序維護法移請地方法院簡易庭裁處，負責人邱姓男子男依刑法妨害風化罪現行案逮捕，全案移情高雄地檢署接續偵辦。