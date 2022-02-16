南韓確診首破9萬大關！單日新增翻倍跳　2月底恐破17萬例

▲南韓民眾排隊等待接受COVID-19測試。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

南韓疫情受新變異株Omicron影響，急速蔓延，16日通報新增9萬443例確診，較前一天暴增了3萬多例，感染速度驚人，防疫當局也不敢大意。光是在京畿、首爾以及仁川等首都圈的感染人數就有5萬2605例，占58.3%。依照目前成長趨勢，單日新增確診2月底恐怕就會來到13萬至17萬例。

根據《韓聯社》報導，南韓今（16）日上午9時30分通報新增9萬443例確診，首度飆破9萬大關，刷新疫情爆發以來的最高紀錄，其中本土案例為9萬281例、境外移入為162例；重症患者為313人，連續4天維持在300人以上；新增39例死亡。目前南韓共累計155萬2851例確診、7202例死亡。

▲▼Omicron病毒在南韓已成為新冠疫情主流病毒株，並迅速擴散。（圖／路透社）



值得注意的是，南韓15日的新增確診才5萬7175例，然而短短1天就暴增了3萬3268例，按照這個速度，恐怕很快就要突破10萬大關。而2月9日的確診為4萬9千多例，如今卻在1週內直接翻倍。防疫當局預測，單日新增確診數在2月底可能會直接飆破13萬至17萬例。

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增5萬2605例，占全國新增感染人數比率為58.3%（首爾為1萬8834例、京畿道為2萬7954例、仁川為5817例）；釜山新增6483例；忠清南道新增2991例；慶尚南道新增4445例；慶尚北道新增2863例；大田新增2589例；大邱新增4190例；江原道新增1758例；忠清北道新增2201例；全羅北道新增2555例；全羅南道新增1930例；蔚山新增1759例；光州新增2294例；濟州島新增924例等。

根據南韓目前的防疫規定，禁止6人以上群聚，全國餐廳與咖啡廳也只能營業至晚上9時。另外自下週開始，政府將會針對幼兒園、小學、長照機構提供免費的快篩試劑組。

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