混第3劑莫德納！他隔天才「開始搖滾區」全身痛爆：勘比摔車

▲不少人陸續接種第三劑新冠肺炎疫苗。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站日前報導《雙AZ「混第3劑BNT」他曝副作用！釣出苦主勸：15分鐘真的重要》，16日則有人發文問卦，「X！第三劑打莫德納開始搖滾區！？」說他15日打完第三劑莫德納，結果隔天開始出現副作用，不僅全身酸痛，還時不時偏頭痛、神經抽痛，比摔車挫傷還痛，不禁直呼「那些說沒副作用的是X小？」

這位網友文中表示，他打完莫德納後，隔天開始出現副作用，「不只全身酸痛，還頭神經抽痛，X與第一劑AZ一樣X掰」，不舒服的程度讓他忍不住抱怨，「那些說沒副作用的是X小？比我摔車挫傷還痛，真的是說第三劑不會有副作用的是老人吧？」

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貼文一出，許多人也紛紛留言，曝光自己打第三劑莫德納的心得，「我也偏頭痛，左邊痛完換右邊」、「前天打完啊！就手X北痛、頭有點暈而已，哈哈哈」、「AAM，第1、3劑都躺了2天才正常」、「我昨天下午打，今天早上像被車輾過」、「我也是昨天下午打，今天凌晨被頭痛醒。」

▲有網友第三劑選莫德納，副作用讓他直呼「比摔車挫傷還痛」。（圖／記者湯興漢攝）

其中，不少人整個超嚴重，「燒1天半，過4天現在還是感覺很疲勞」、「我痛苦5天才恢復，前2天照三餐吃止痛藥」、「AAM發燒1天持續中，全身無力，畏寒頭痛搖滾區」、「X！第三劑莫德納啦！發燒2天、咳嗽流鼻涕、手痛脊椎四肢酸痛通通都有，我第一劑有的症狀通通再來一次，有夠哭。」

但也有網友是無感派，「打完第三劑莫德納後將近20小時了，沒事啊！手酸酸的而已」、「AAM，三劑無感，都48小時開始運動」、「我AAM都沒事啊！嘻嘻」、「AAM，第三劑幾乎沒港覺路過」、「第三劑莫德納打完，出門玩2天都沒事。」

底下則有人問，「怕怎麼不選劑量更低的BNT？」吸引第三劑接種BNT的網友紛紛現身，「第三劑BNT，也是24小時後開始燒+淋巴腫」、「AAB，第三劑燒了一天」、「A+M+B，每劑都很慘。」不過，沒感覺的人確實頗多，「打BNT無感」、「還好我打BNT，只有施打處跟腋下有點不舒服」、「我打BNT，就打的地方痛1天而已，連疲倦都沒有」、「AAB只有第一劑有感。」