4歲女童消失2年竟是被父母綁架　警方驚曝囚禁地：怎麼住人？

美國4歲女童佩絲莉於2019年離奇失蹤,警方14日在佩絲莉的祖父家樓梯下,一個秘密空間找到她,結果綁匪竟是自己的父母,警方表示囚禁的空間內非常狹窄、髒亂濕冷,外國網友看到照片後氣憤留言,她的父母是真的惡魔!

綜合外媒報導,一名美國的4歲女童佩絲莉.舒帝斯(Paislee Shultis),她的父母親柯克.舒帝斯(Kirk Shultis)及金柏莉.庫柏(Kimberly Cooper),在2019年因為某些原因,被法庭判決褫奪兩個女兒的監護權,政府人員先把佩絲莉的姊姊安置在寄養家庭,過了幾日再帶走佩絲莉,結果佩絲莉及父母三人都失蹤了。

