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4歲女童消失2年竟是被父母綁架　警方驚曝囚禁地：怎麼住人？

▲。（示意圖／免費圖庫pexels）

▲美國4歲女童失蹤2年，綁匪竟是父母。（示意圖／免費圖庫pexels）

實習記者廖翊慈／綜合報導

美國4歲女童佩絲莉於2019年離奇失蹤，警方14日在佩絲莉的祖父家樓梯下，一個秘密空間找到她，結果綁匪竟是自己的父母，警方表示囚禁的空間內非常狹窄、髒亂濕冷，外國網友看到照片後氣憤留言，她的父母是真的惡魔！

綜合外媒報導，一名美國的4歲女童佩絲莉．舒帝斯（Paislee Shultis），她的父母親柯克．舒帝斯（Kirk Shultis）及金柏莉．庫柏（Kimberly Cooper），在2019年因為某些原因，被法庭判決褫奪兩個女兒的監護權，政府人員先把佩絲莉的姊姊安置在寄養家庭，過了幾日再帶走佩絲莉，結果佩絲莉及父母三人都失蹤了。

報導提及，紐約警方在接獲消息後，便不斷尋找女童的下落，過了兩年多的時間，警方終於在本月14日於佩絲莉的祖父家找到人。一名員警表示，「我們進去後，一直沒有在房間或任何可以藏匿的空間找到人，後來我在樓梯旁的縫隙看到像是毯子的東西卡在壁縫，覺得很奇怪，所以過去搬開牆面，結果看到佩絲莉和她母親在裡面」，他還補充說道，囚禁的空間狀況非常不好，又濕又冷，裡面的被子和娃娃都有大片汙漬，「這裡根本沒辦法住人！」

索葛提斯鎮警察局長西納格拉（Joseph Sinagra）表示，「我們來搜索這裡很多次了，但屋主的態度一直反反覆覆的很奇怪，所以我們堅信人一定在這裡」，佩絲莉在警方的陪同下與姊姊團聚，一名員警表示「我還買了麥當勞給她，結果她非常非常開心，因為真的很久沒吃到麥當勞了！」 

許多外國網友紛紛留言表示不可置信，更直呼是真實版哈利波特，「天哪！父母怎麼會對自己的孩子這樣，根本就是惡魔」、「他們真的該遭天譴」「希望佩絲莉能跟姊姊一起好好生活」，但因當初姊妹倆的父母被法院宣判失去兩個女兒的監護權時，原因並沒有公布，所以也有部分網友不解，「或許是法院讓父母逼不得已才將孩子藏起來。」

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