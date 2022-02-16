普丁到底想幹嘛？　他估會繼續大玩「邊緣政策」：未來3周可觀察

▲普丁出招不按牌理，意向詭譎看在西方眼裡像隻老狐狸。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯選擇在西方不斷示警的16日「開戰日」前局部撤軍，並表示應繼續外交斡旋，雖讓俄烏危機出現曙光，西方國家樂見其成，但其實烏邊境仍有超過10萬俄軍的重兵部署，入侵威脅依然存在。俄國總統普丁的意向始終難參透，《基輔郵報》的總編表示，目前看來俄國仍在玩「虛張聲勢的邊緣政策」，未來3周內的外交對談是重要風向。

烏克蘭老牌英文報紙《基輔郵報》總編納哈伊洛（Bohdan Nahaylo）接受美媒訪問時表示，俄國總統普丁在不斷推近戰爭臨界點後，這禮拜再度拋出「對外交對話持開放態度」，並準備好繼續斡旋，24小時內俄國國防部長也聲稱部分軍隊已從烏克蘭邊境撤軍，理由是軍演結束。雖然局勢貌似緩解，但美國和北約都指出根據手上情資，危機並沒有真正減緩，因此納哈伊洛認為這比較像是俄國重新把玩「邊緣政策」的老招，製造「煙與鏡」的局勢。

事實上當前的情況與過去幾周以來的緊張局勢並沒有太大差別，未經核實的局部撤軍人數不明，俄羅斯仍在烏克蘭邊境陳兵約13萬至15萬人，同時一貫宣稱是在軍演，但軍隊數目、地點以及裝備都透露出不尋常。

納哈伊洛表示這場牽一髮動全身的大國博弈中，最瘋狂的一張牌仍然是普丁，因為直到現在仍沒有任何人敢說他已經摸透普丁的想法，也無法確定他最終的決定是不是出於理智，「我們把他看成一個棋士、策略家或一個戰術家...但也有可能是他瘋了。」普丁已經成功攪亂局勢，也取得他長久以來被西方忽略的注意力，他更像是一隻「瘋狂又狡猾的狐狸」。

納哈伊洛指出，接下來2到3周就坐等俄國和西方是否真的能取得實質的外交進展，還有烏克蘭對談判態度開放與否都要關注。

邊緣政策（Brinkmanship）一詞源自冷戰時期，形容透過把局勢推向戰爭一觸即發的危險情況，卻不真正發動戰爭，以逼迫對手屈服的手段。冷戰期間美國和蘇聯經常利用邊緣政策互相施壓，例如古巴導彈危機等。

煙與鏡（smoke and mirror）則是源自魔術把戲，表演者常利用鏡子營造空間錯覺感，煙霧也被用來製造效果混淆觀眾視聽，以「真實和想像」交錯的方式達到神奇的魔術效果，在政治上則被運用成透過喊話和局部行動擾亂對手判讀，引導對方做出對自己有利的決定。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》