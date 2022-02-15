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空軍上兵殘殺2幼子！遺體相驗結果出爐　哥哥頸部有穿刺傷

▲上兵狠殺子，昔日同袍曝「先有後婚連生2胎，曾怨月薪4萬多壓力大」。（圖／記者白珈陽攝）

▲檢警今相驗2童遺體，釐清死因。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽、莊智勝／台中報導

台中潭子25歲蕭姓空軍上兵疑似與劉姓妻子感情不睦，13日涉嫌殺害兩名1、2歲稚子後墜樓重度昏迷。檢察官今(15日)上午相驗解剖2童釐清死因，結果顯示其中一童頸部有穿刺傷、另一童則是頸部有勒痕；母親劉女今也趕到殯儀館認屍，見到孩子時一度痛哭癱軟到無法行走，身旁親友見狀趕忙攙扶她到一旁休息。

警方調查，蕭男與妻子劉女感情不睦，事發前一日2人還一起出遊，途中發生爭執，之後妻子出門散心。蕭男懷疑劉女與其他男子曖昧欲離婚，但他不願結束婚姻，也不想將孩子交給其他男人照顧，13日凌晨涉嫌殺害2名稚子後，從岳母家頂樓4樓墜樓倒臥馬路，被人發現後趕緊報警，劉家人直到警方上門才知道出事。蕭男送醫後因頭部重創，昏迷指數僅有3，情況並不樂觀，目前劉女已經簽署放棄急救同意書。

在蕭男墜樓後，警方上樓查看，赫見2名年幼男童躺在滿是鮮血的床上，2人皆已經斷氣呈現屍斑。今檢警初步相驗，發現小兒子身上沒明顯外傷，但頸部有勒痕；而大兒子則是頸部有穿刺傷，現場發現沾有血跡的菜刀疑似為凶器，目前已經查扣進一步鑑定。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

▼母親劉女前往殯儀館認屍時一度哭到癱軟、無法行走。（圖／記者白珈陽攝）

▲悲痛！2愛子遭空軍上兵夫殘殺，台中母認屍崩潰哭癱。（圖／記者白珈陽攝）

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