民眾控防疫旅館環境不佳　雲林衛生局：將增加無預警抽查頻率

▲雲林縣衛生局指出，此次接獲通報隨即安排無預警抽查旅館環境衛生問題，針對環境衛生部分，要求限期改善，並經複查後已改善完成，後續增加無預警抽查頻率。(示意圖，非本案旅館)（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

日前有民眾投訴雲林的防疫旅館「服務及環境不佳」，雲林縣政府衛生局對此說明，接獲民眾反映後，已派員前往稽查，並令業者限期改善，雖然目前已改善完成，但後續將會增加無預警抽查頻率。

雲林縣衛生局說明，防疫旅館櫃台接待人員僅須戴醫用口罩，但必須定時使用酒精清潔櫃台環境，只有進房打掃之房務人員需穿戴隔離衣、護目鏡及口罩入房打掃。櫃檯人員為避免接觸造成感染之風險，不會收取證件核對，僅以口頭方式詢問姓名後即交付鑰匙，而櫃檯人員若有事要離開櫃台，將輔導旅館製作更醒目顯眼之告示牌提醒旅客及司機稍待。

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衛生局指出，針對旅客反應未退房之情況下，有工作人員開房間要打掃，以及餐點送錯房間，甚至還出現櫃台口氣不佳，已責成旅館負責人務必改善；另因目前天氣寒冷，便當容易冷掉，已請該旅館注意保溫。

相關旅館防疫工作採「定時稽查、不定時抽查」，此次接獲通報隨即安排無預警抽查旅館環境衛生問題，針對環境衛生部分，要求限期改善，並經複查後已改善完成，後續增加無預警抽查頻率，除查察所有人員防疫作為是否落實，也會評核環境衛生等維護工作。

▲雲林縣衛生局指出，此次接獲通報隨即安排無預警抽查旅館環境衛生問題，針對環境衛生部分，要求限期改善，並經複查後已改善完成，後續增加無預警抽查頻率。(示意圖，非本案旅館)（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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