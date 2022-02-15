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小過年慶元宵　林內鄉農會家政班用在地自產糯米搓湯圓

▲今日逢年十五元宵節，邀請家政班與志工回到農會一同用在地糯米搓湯圓，也藉此促銷林內鄉在地特產糯米。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲今日逢年十五元宵節，林內農會邀請家政班與志工回到農會一同用在地糯米搓湯圓，也藉此促銷林內鄉在地特產糯米。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

林內鄉盛產木瓜、芋頭、紅龍果等盛名農產之外，因爲位濁水溪旁轄內生產的濁水米品質佳，其中糯米種植面積約30公頃，今（15）日逢年十五元宵節，邀請家政班與志工回到農會一同用在地糯米搓湯圓，也藉此促銷林內鄉在地特產糯米，會中總幹事黃國洲笑著說，也是宣告大家春節正式結束，該收心一同繼續打拚。

▲今日逢年十五元宵節，邀請家政班與志工回到農會一同用在地糯米搓湯圓，也藉此促銷林內鄉在地特產糯米。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲林內農會在元宵節這天邀請會員及志工回農會，一起搓湯圓、聯誼，用帶喜氣的紅湯圓來替代元宵。（圖／記者蔡佩旻攝）

林內農會總幹事黃國洲指出，林內鄉生產的濁水米品質優良，而糯米種植面積約30公頃，疫情期間為防疫停止許多活動，大家聚少離多，在元宵節這天邀請會員及志工回農會，一起搓湯圓、聯誼，也象徵春節連續假日結束，請大家一起收收心，開始投入工作，為未來打拚；另也促銷在地糯米，請大家多多食用，支持在地農產品。

▲今日逢年十五元宵節，邀請家政班與志工回到農會一同用在地糯米搓湯圓，也藉此促銷林內鄉在地特產糯米。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲林內農會在元宵節這天邀請會員及志工回農會，一起搓湯圓、聯誼，也象徵春節連續假日結束，請大家一起收收心，開始投入工作，為未來打拚。（圖／記者蔡佩旻攝）

黃國洲說明，中國的元宵是有餡的，但台灣早期因經濟較差，所以沒有加料，只是單純糯米製成的湯圓。所以用帶喜氣的紅湯圓來替代元宵。林內農會也表示，近年來農業經營愈來愈幸苦，不僅農藥、肥料成本大增，現在農村人口老化、外移，工人有錢也雇不到，使從事農業的農民也愈來愈少，以林內特產木瓜為例，最高峰時全鄉木瓜種植面積曾超過300公頃，現在已不到200公頃。

▲今日逢年十五元宵節，邀請家政班與志工回到農會一同用在地糯米搓湯圓，也藉此促銷林內鄉在地特產糯米。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲黃國洲說明，中國的元宵是有餡的，但台灣早期因經濟較差，所以沒有加料，只是單純糯米製成的湯圓。（圖／記者蔡佩旻攝）

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