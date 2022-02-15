俄恐發動「假旗行動」進攻！　英外長：可能鼓舞伊朗和中國

▲英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯駐歐盟大使齊若夫14日表示，若有任何俄國公民在烏克蘭被殺，俄國就會將此視為挑釁並發動反擊。英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）則說，俄國可能會藉此發起「假旗行動」，讓軍隊迅速入侵烏克蘭，更令人擔憂的是，俄羅斯不會止步於烏克蘭，入侵行動更可能鼓舞中國、伊朗，增強這些國家的野心。

特拉斯14日向《天空新聞》表示，對世界各國來說，俄羅斯入侵烏克蘭是件非常危險的事，這可能會間接鼓勵中國、伊朗等國家增強野心，且烏俄開戰造成的長期影響，也可能破壞歐洲的區域安全，「烏克蘭是一個重要的主權國家，同時關係到歐洲穩定和全球安全。」

▲俄羅斯軍隊在列寧格勒地區進行軍演。（圖／路透）



特拉斯警告，如果俄羅斯入侵烏克蘭，它也不會止步於此，「我擔心這不會在烏克蘭停止，這是對俄羅斯林國和其他東歐國家的攻擊，試圖破壞它們作為北約成員的合法性。」她也強調，俄羅斯的入侵迫在眉睫，該國更可能採取「假旗行動」（false flag）作為入侵藉口。

「假旗行動」的栽贓說法並非沒有根據，事實上，俄國駐歐盟大使齊若夫（Vladimir Chizhov）14日才表示，只要沒有受到挑釁，就不會入侵烏克蘭，「但如果它們（烏克蘭）開始在任何地方被殺，那麼就不該對俄羅斯的反擊感到訝異。」

齊若夫特別提到，烏克蘭的「任何地方」包含位於烏克蘭東部、烏俄交界邊緣的頓巴斯（Donbass ），而該處有許多莫斯科在背後支持的親俄份子。美國官員也警告，俄軍可能採取假旗行動，目的是掩蓋真正的責任來源，並將責任歸咎於另一方，從而為入侵烏克蘭尋找藉口。

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