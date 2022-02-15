所有要素備齊！　法國警告：俄羅斯已準備好「大規模入侵」烏克蘭

▲俄羅斯軍隊在列寧格勒地區進行軍演。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

法國外交部長14日表示，俄羅斯對烏克蘭發起「大規模入侵」的一切要素都已經準備就緒。他也同時強調，若俄羅斯真的進攻烏克蘭，那麼歐洲同樣也做好了實施重大制裁的準備。

綜合外媒報導，法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）14日表示，烏克蘭和俄羅斯的緊張局勢加劇，應該要立刻採取緊急作法緩解，「如果要問俄羅斯是否具備大規模入侵烏克蘭的一切要素，那麼這確實是真的，這是很有可能的，而且速度會非常快。」

▲法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）。（圖／路透）



勒德里安說，法國及其盟友都討論了這項評估，但目前沒有跡象表明，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）已做出了決定，因為他也向西方國家打開了對話的大門，「現在的情況忽冷忽熱，緊張情勢升高，軍事局面難以維繫，有降低情勢的迫切必要。」

不過，勒德里安也提到，法國目前不計畫派兵到烏克蘭，但會在財政上給予支持。同時指出，若烏克蘭主權或完整性因為俄國干預而遭遇挑戰，那麼即便制裁俄羅斯會對歐洲造成迴力鏢效應，歐洲還是會祭出重大制裁。

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