外交部：烏克蘭6國人已離境、9人暫避他市

記者呂晏慈／台北報導

俄羅斯與烏克蘭邊境的緊張對峙情勢仍未有緩和的跡象，目前已有包含我國在內的23個國家呼籲公民儘速離烏。外交部15日下午表示，在烏克蘭的34位國人中已有6位離境，另有9人暫時避居西烏利維夫市，但有12位僑民仍在基輔、7位居住在烏國南部與北部的僑民尚未有明確避險計畫。

▲烏克蘭軍隊在東北部哈爾科夫（Kharkiv）進行演習。（資料照／達志影像／美聯社）

外交部表示，由於俄羅斯與烏克蘭邊境的緊張對峙情勢仍未有緩和的跡象，目前已有包含我國在內的23個國家呼籲公民儘速離烏；在空運方面，除荷蘭皇家航空（KLM）宣佈停飛烏克蘭外，德國漢莎航空（Lufthansa）則在評估維持定期航班飛往烏克蘭的安全性；另美國、加拿大及澳洲等國政府，已先將駐基輔大使館的外交人員撤往鄰近波蘭的西烏大城利維夫（Lviv）。

經外交部、駐俄羅斯代表處及基輔台貿中心連日積極聯絡在烏克蘭境內留學、工作、或因旅遊及其他原因短期入境的國人，截至15日下午最新動態如下：新增2名短期停留的國人，共計在烏克蘭有34位國人，已有6位離境；暫時避居西烏利維夫市的有9位；惟仍有在基輔的12位僑民，以及居住在烏國南部與北部的7位僑民尚未有離境或避險明確計畫。減計已離開烏克蘭的國人，目前在烏克蘭境內尚有28位僑胞。駐俄羅斯代表處將與國人持續保持密切聯繫，隨時提供最新訊息與建議，並提供必要的協助。

另基輔台貿中心派駐人員已於當地時間15日上午偕1名留學生暫時撤往西部利維夫市，該中心辦公室仍有烏籍雇員接聽電話，並可轉接暫住西烏的台貿中心派駐人員協助處理。

外交部再次籲請所有居住烏境的國人應儘速離境或遠離可能爆發軍事衝突的區域，提醒在烏克蘭的國人可利用外交部領事事務局「出國登錄」服務，透過該局LINE官方帳號（ID:@boca.tw）登錄自身聯絡方式、在烏克蘭的行程及在台灣緊急聯絡人等資訊，以供我駐處聯繋及提供必要協助。另如果有急切需求，則請撥打緊急電話：+7-969-008-6111，與我國兼轄烏克蘭事務的駐俄羅斯代表處聯繫；或撥打+380-44-537-0982與基輔台灣貿易中心聯繫。