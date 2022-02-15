俄軍有多強？　烏克蘭官員：若進攻將是一場「大屠殺」

▲俄羅斯與白俄羅斯在白俄境內布列斯特地區進行聯合軍演。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯與烏克蘭間的衝突一觸即發，據西方評估，如果發生大規模入侵，俄國可能從黑海向烏克蘭首都基輔發射飛彈，地面部隊則將阻斷部署在烏東的大部分軍隊。有英媒報導，一名烏克蘭官員就表示，俄羅斯若發動攻擊，將會成為一場大屠殺。

根據英國《天空新聞》報導，西方國家官員認為俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）下令入侵烏克蘭的決定時刻已「迫在眉睫」，並高度警惕可能發生的血腥衝突與毀滅性的襲擊。據西方評估，若俄國大規模入侵，可能會發動迅速而致命的襲擊，因為俄軍不僅能從海上用飛彈轟炸基輔，同時地面部隊也能包圍並阻斷烏克蘭東部最強大的烏國部隊。

《天空新聞》報導指出，一名烏克蘭官員表示，若俄羅斯對烏克蘭發動攻擊，「這將是一場大屠殺」。西方官員稱，俄國在烏克蘭邊境和沿海地區集結約13萬大軍，是自冷戰結束以來歐洲最大規模的戰鬥部隊調動。就規模而言，俄國調度了6成的地面作戰力量與大約5成的空中戰鬥力，儘管情勢不樂觀，西方仍強調，入侵行動並非不可避免，仍有希望取得外交突破。

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