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俄軍有多強？　烏克蘭官員：若進攻將是一場「大屠殺」

▲▼俄羅斯與白俄羅斯武裝部隊在白俄布列斯特斯基訓練場進行聯合軍演。（圖／路透）

▲俄羅斯與白俄羅斯在白俄境內布列斯特地區進行聯合軍演。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯與烏克蘭間的衝突一觸即發，據西方評估，如果發生大規模入侵，俄國可能從黑海向烏克蘭首都基輔發射飛彈，地面部隊則將阻斷部署在烏東的大部分軍隊。有英媒報導，一名烏克蘭官員就表示，俄羅斯若發動攻擊，將會成為一場大屠殺。

根據英國《天空新聞》報導，西方國家官員認為俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）下令入侵烏克蘭的決定時刻已「迫在眉睫」，並高度警惕可能發生的血腥衝突與毀滅性的襲擊。據西方評估，若俄國大規模入侵，可能會發動迅速而致命的襲擊，因為俄軍不僅能從海上用飛彈轟炸基輔，同時地面部隊也能包圍並阻斷烏克蘭東部最強大的烏國部隊。

《天空新聞》報導指出，一名烏克蘭官員表示，若俄羅斯對烏克蘭發動攻擊，「這將是一場大屠殺」。西方官員稱，俄國在烏克蘭邊境和沿海地區集結約13萬大軍，是自冷戰結束以來歐洲最大規模的戰鬥部隊調動。就規模而言，俄國調度了6成的地面作戰力量與大約5成的空中戰鬥力，儘管情勢不樂觀，西方仍強調，入侵行動並非不可避免，仍有希望取得外交突破。

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