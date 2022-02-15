南投家樂福販售大白菜農藥殘留超標　移產地雲林縣衛生局查處

▲南投縣元宵節應景食品抽驗結果出爐，家樂福販售來自雲林縣的大白菜農藥殘留超標。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

今天是素有「小過年」之稱的元宵節，也是農曆正月十五，傳統習俗上會吃元宵；為確保民眾食用應景食品的衛生安全，南投縣衛生局抽驗28件市售食品，檢驗結果發現1件來自雲林縣的蔬菜「大白菜」農藥殘留超標，已移請所雲林縣衛生局查處。

縣府衛生局指出，於年節前即派員至傳統市場、超市販售等地，進行元宵、湯圓、配料及生鮮蔬果等產品稽查輔導及抽驗，項目包括防腐劑、甜味劑、農藥殘留等；檢驗28件產品中，其中1件南投市家樂福賣場所售的蔬菜「大白菜」農藥殘留不符規定，經查該不合格產品來自雲林縣。

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衛生局於輔導、抽驗過程中提醒業者，現場手工製作的散裝湯圓，應留意工作人員手部衛生，雙手不得有傷口、留指甲、塗指甲油、配戴飾品、手錶，並需穿戴乾淨的衣帽；盛裝湯圓的容器、工作檯面、天花板、牆壁及地面應保持清潔乾淨，且完整包裝要清楚標示有效日期。

衛生局也呼籲消費者，選購冷凍（藏）湯圓時應注意檢視保存溫度、販售場所的保存設備溫度是否符合，以防止產品變質，也建議選擇無餡小湯圓取代包餡元宵，勿用油炸，可採蒸煮方式烹調，湯頭選用清湯或低糖甜湯以減少熱量攝取；如有食品衛生安全問題及消費疑義，可電洽衛生局服務專線049-2231994。