放學途中書包被搶！少年「用可樂談判」反被猴子猛追　爆笑過程曝

記者葉睿涵／綜合報導

新加坡一名中學生最近在放學途中慘被2隻猴子搶走書包，讓他焦急得當街與猴子「談判」，不料卻被其中一隻猴子追趕，嚇得他拔腿就跑，狼狽不已。少年與猴子糾纏的影片被一旁的友人拍下後上傳網路，瞬間吸引近百萬網友觀看，而少年和猴子交涉時逗趣的過程也讓不少人捧腹大笑。

據當地媒體報導，在影片一開始，少年的書包就已經被2隻猴子侵占，牠們還試圖打開書包翻找裡面的東西，嚇得少年不斷大喊，「不不不，不要打開、不要打開」。不過，猴子毫不理會少年的警告，徑直將書包打開，讓少年十分無奈。

▲新加坡一名少年書包被猴子搶走後，試圖與猴子進行談判，結果反而被追趕。（圖／翻攝自Facebook／SGVirality）

然而少年並未放棄拿回書包的念頭，還試圖與猴子進行談判。他拿出一罐可樂對猴子說，「我們來做個交易，我給你可樂，你把書包還我」，但猴子似乎對可樂毫無興趣，反而沖向少年，試圖將他趕跑。

經過幾番交涉後，2隻猴子終於發現書包內沒有讓牠們感興趣的東西，於是丟下了書包爬回樹上，而少年也迅速撿起書包跑走。

影片在網路曝光後，瞬間吸引了近百萬網友前來朝聖，大家都覺得少年試圖與猴子談判的行為十分可愛，且整個過程也非常搞笑，紛紛留言表示，「這少年真的很善良」、「和猴子談判真的很需要勇氣」。

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