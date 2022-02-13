37歲處男看片情慾來潮　「2公尺尼龍繩插入陰莖」卡住崩潰求醫

▲印尼男子追求快感把尼龍繩塞進尿道。（左圖／翻攝自推特，右圖／示意圖／記者李佳蓉攝）

記者詹雅婷／綜合報導

印尼第二大城泗水（Surabaya）一名37歲男子宣稱，在觀看成人影片陰莖勃起時，把異物塞進下體後卡住，歷經2小時腹痛後求診。醫師檢查後，用鑷子拉出一條長2公尺的尼龍繩，而這名據悉尚未發生過性行為的患者術後並未立即出院，住院觀察2天才離開。

澳洲新聞網報導，這名37歲男子自稱患有強迫症，在抵達醫院時告知醫護人員，他在勃起狀態下把尼龍繩塞入尿道，但最終卻無法將其取出，且有腹痛症狀，時間已持續2小時。

醫師先是透過膀胱冲洗（bladder irrigation）的方式試圖解決問題，也就是利用導尿管把液體灌入膀胱，再藉用虹吸原理將其引流出來的手法。但上述做法並未奏效，醫療團隊決定把鏡頭放入患者膀胱，結果發現一整團黑色尼龍繩，最終使用鑷子成功將其取出，而病人則是住院觀察2天後才出院。

醫療人員表示，少數人會為了追求快感或因濫用藥物等狀況，把像是鉛筆、髮夾、火柴棒等物體塞進膀胱，這會損害尿道中的敏感組織，進而造成感染等狀況。為了解決問題，醫院可能需要進行緊急手術，然而為了追求快感的部分男性患者往往因為尷尬延誤就醫，讓罹患膀胱結石、敗血症及泌尿道感染的風險增加。

先前美國密西根州一名30歲男性也發生過類似狀況，他把6顆豆子塞進陰莖後卡住求醫，院方拉開患者尿道後使用手術工具將異物取出。

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