▲羅漢在發現自己聞不到辣椒片的味道前,一直不知道他感染了新冠。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者葉睿涵/編譯

馬來西亞男子羅漢(Rohan)自家人在1月下旬陸續確診後,每天都使用快篩進行檢測,不過他的快篩結果始終呈陰性,因此他一直認為自己並未染疫。沒想到,他某天在聞了一罐辣椒片後,突然驚覺自己完全聞不到味道,才趕快去做PCR檢測,並被確診感染新冠。

據當地媒體報導,羅漢的妹妹在1月20日不幸染疫,因此在妹妹居家隔離期間,他與家人都積極落實勤洗手、定期消毒居家範圍和時時戴口罩、面罩等方式防疫。然而,由於他們家裡範圍不大,難以確定家人是否有感染風險,因此他們每天都會使用快篩進行檢測。

I tested positive for Covid on 1st February and have been in quarantine for even longer than that.



Today, my home surveillance order is officially over and I have fully recovered.



So here's my experience.