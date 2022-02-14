肥宅遭女友狠甩！怒鏟肉成功逆襲「撞臉男團成員」　超狂對比照曝

記者葉睿涵／綜合報導

印尼男子歐迪（Oddi）因身材肥胖被前女友狠甩，於是下定決心認真減肥，沒想到竟搖身變成了大帥哥，看起來甚至還有點像男團偶像黃明昊，讓不少網友驚呼「實在是太勵志了」、「果然胖子都是潛力股」。

▲歐迪（右）減肥成功後，和中國男星黃明昊（左）長得有些相似。（組圖／翻攝自黃明昊IG和歐迪TikTok）

綜合外媒報導，歐迪最近在TikTok上傳影片，曝光自己減肥前後的對比照，瞬間吸引了逾千萬網友朝聖。從影片可見，歐迪原先的身材臃腫、皮膚粗糙充滿肥胖紋，五官相當模糊，而且臉色也不是太好。

不過，歐迪減肥後，他的臉部輪廓開始變得稜角分明，眼窩深邃、五官清晰，就連皮膚也變得緊緻有光澤，甚至還有點男團偶像黃明昊的影子，讓不少網友驚呼「實在是太勵志了」、「果然胖子都是潛力股」。

▲印尼男子歐迪被前女友狠甩後決心減肥，沒想到竟變成了大帥哥。（圖／翻攝自TikTok／@thisisds_）

歐迪也在影片中大方分享他成功減肥的秘訣，聲稱自己早上醒來後會先喝白開水，但由於他從小就不習慣早上吃東西，因此一直到午餐才會進食。歐迪指出，「我午餐會吃蔬菜和魚，而晚上則會先做一些運動，然後再吃水果。」

歐迪補充，他減肥期間完全不碰零食、汽水、酒精飲料、甜食、太鹹或太油膩的食物，「成功當然不可能是容易的，這一切都需要靠努力來達成，而且你一定要持之以恆，因為這些付出不是為了別人，而是為了自己和健康」。

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