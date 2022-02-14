男大生趁最後一堂課告白　她視訊鏡頭前羞爆！結局曝光

記者張寧倢／綜合外電報導

馬來西亞一名男大生哈尼夫（Mazu Haniff）趁著最後一堂課，鼓起勇氣向心儀的女生告白，隔著視訊鏡頭說出「我從第一學期就開始喜歡妳了。」全班同學嗨到尖叫，起鬨要女主角和他「在一起」，女生卻只說了一句「害羞啦！」不過點開哈尼夫的社群帳號，已經能看見小倆口盪鞦韆約會的甜蜜影片。

▲大馬一名男大生趁著最後一堂課，鼓起勇氣告白，終結暗戀。（圖／翻攝自TikTok／anaslahhh）

綜合馬來西亞媒體報導，儘管疫情之下只能遠距教學，卻澆不熄哈尼夫的愛火。有同學4天前將影片上傳TikTok，沒想到，這「最後一堂課的告白」竟引起網友廣大迴響，至今點閱數已突破150萬次、19萬人按讚。影片顯示，部份知情的同學先幫忙起頭，請哈尼夫出聲「發表一下意見」，結果他才說一句話同學就忍不住爆出尖叫與笑鬧聲。

哈尼夫透過視訊鏡頭表示，「哈尼斯扎菲拉，我想告訴妳，我從第一學期就開始喜歡妳了。」全班同學聽到深情告白瞬間炸鍋，有人嗨到尖叫，也有人忙著拍手叫好。後來，錄製影片的同學又上傳了第二段畫面，其中可見同學們不斷起鬨要女方表態，「在一起，在一起。」收到告白的女大生則是摀著臉傻笑稱，「我不知道要說什麼，嗯，害羞啦！」

許多網友在留言中敲碗，「這應該要有第3部影片吧」、「女生這種反應是真的害羞了」、「所以是有沒有答應啊？」由於同學在影片說明中附上了哈尼夫和女生的TikTok帳號，點進去就能發現兩人上傳的最新影片都是和對方一起拍的，哈尼夫和女方一起盪鞦韆，而女方則是拍了一起吃午餐的影片，相信這對小倆口現在可以過個幸福的情人節了。

▼小倆口不約而同地上傳了約會影片。（圖／翻攝自TikTok／tehmadu_、mazuhaniff）

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