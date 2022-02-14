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偕妻重遊求婚地！　名醫濃霧中「失足墜落90ｍ山崖」頭骨折亡

▲▼湖區（Striding Edge）的岩稜區（Striding Edge）。（圖／翻攝自Ukscrambles.com）

▲湖區（Striding Edge）的岩稜區（Striding Edge）。（圖／翻攝自Ukscrambles.com）

記者張方瑀／綜合報導

英國一名前英超足球隊醫師日前和妻子重遊27年前求婚的高山，結果在尋找確切求婚地點時，卻意外在濃霧中失足，直接墜落300英尺（約91公尺）高的山崖，導致全身包含頭部等多處嚴重骨折，緊急送醫後仍宣告不治。

根據《每日郵報》報導，現年54歲的巴特勒（Jamie Butler）去年11月和妻子到湖區（Striding Edge）的岩稜區（Striding Edge）踏青，這裡也是他在1994年和妻子求婚的地方。巴特勒的太太回憶，當天到達岩稜區後，她因為太累了，加上山區霧非常濃，所以她讓巴特勒一個人繼續往前走。

當時巴特勒一心想找到當時求婚的確切地點，所以就走入霧中，過一段時間後巴特勒太太不斷大喊丈夫的名字，卻沒有得到回應，所以立刻報警。結果救難隊在山崖下找到他，而他全身包含頭部在內都有嚴重骨折，緊急送醫後仍宣告不治；警方推測，巴特勒是從300英尺高的地方失足摔落。

巴特勒在2007年成為「曼城足球俱樂部」（Manchester City Football Club）的隊醫，並在2009年晉升為資深醫療官，後來成為英超橄欖球隊「賽爾鯊魚」（Sale Sharks）的隊醫成員之一，結果在2011年因沒有查出隊員誤服禁藥，因此遭到停職。

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