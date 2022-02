偕妻重遊求婚地！　名醫濃霧中「失足墜落90ｍ山崖」頭骨折亡

▲湖區(Striding Edge)的岩稜區(Striding Edge)。(圖/翻攝自Ukscrambles.com)



記者張方瑀/綜合報導

英國一名前英超足球隊醫師日前和妻子重遊27年前求婚的高山,結果在尋找確切求婚地點時,卻意外在濃霧中失足,直接墜落300英尺(約91公尺)高的山崖,導致全身包含頭部等多處嚴重骨折,緊急送醫後仍宣告不治。

根據《每日郵報》報導,現年54歲的巴特勒(Jamie Butler)去年11月和妻子到湖區(Striding Edge)的岩稜區(Striding Edge)踏青,這裡也是他在1994年和妻子求婚的地方。巴特勒的太太回憶,當天到達岩稜區後,她因為太累了,加上山區霧非常濃,所以她讓巴特勒一個人繼續往前走。

Manchester City doctor falls 300ft to his death revisiting beauty spot where he proposed to his wife 27 years earlier https://t.co/d9E5SfKoot