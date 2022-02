英老翁收到神秘包裹！打開驚見「11年前吐丟的假牙」嚇壞

▲畢曉普11年前遺失在西班牙的假牙失而復得,讓他大感驚訝。(圖/取自免費圖庫Unsplash)

記者葉睿涵/綜合報導

英國63歲男子畢曉普(Paul Bishop)11年前到西班牙度假時,不小心將假牙遺失在了當地,沒想到西班牙政府多年後卻在垃圾場挖出假牙,還跨海郵寄回英國,將假牙完好無損地物歸原主,讓畢曉普大呼難以置信。

綜合英媒報導,畢曉普2011年到西班牙的貝尼多爾姆(Benidorm)度假時,在好友的慶生會上喝醉了,並在嘔吐時不小心將上排假牙也一起吐在垃圾桶裡,不過喝茫的畢曉普卻完全沒注意到假牙消失了,直到隔天酒醒後,畢曉普才返回酒吧翻找垃圾桶,卻完全不見假牙的蹤影。

Very much enjoyed my chat with Paul Bishop - who had his false teeth returned to him after he "lost" them while on holiday in Benidorm 11 years ago:https://t.co/9dis5IUJRd