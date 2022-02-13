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英老翁收到神秘包裹！打開驚見「11年前吐丟的假牙」嚇壞

▲▼假牙。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲畢曉普11年前遺失在西班牙的假牙失而復得，讓他大感驚訝。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者葉睿涵／綜合報導

英國63歲男子畢曉普（Paul Bishop）11年前到西班牙度假時，不小心將假牙遺失在了當地，沒想到西班牙政府多年後卻在垃圾場挖出假牙，還跨海郵寄回英國，將假牙完好無損地物歸原主，讓畢曉普大呼難以置信。

綜合英媒報導，畢曉普2011年到西班牙的貝尼多爾姆（Benidorm）度假時，在好友的慶生會上喝醉了，並在嘔吐時不小心將上排假牙也一起吐在垃圾桶裡，不過喝茫的畢曉普卻完全沒注意到假牙消失了，直到隔天酒醒後，畢曉普才返回酒吧翻找垃圾桶，卻完全不見假牙的蹤影。

於是，畢曉普在回到英國後，花了600英鎊（約新台幣2.3萬元）重新配一副新的假牙，而他也漸漸地淡忘此事。沒想到就在2022年1月9日，他收到一個來自西班牙的包裹，打開一看，裡面居然裝著一副陳舊的假牙。

畢曉普表示，他一開始還以為是誰開的玩笑，但後來他看到包裹內居然裝著他當年丟失的假牙後，「我簡直不敢相信，這畢竟是11年前的事了」。原來，西班牙當局多年前在垃圾場發現了這副假牙，不過由於法律認定，假牙是人體的一部分，不能隨意銷毀且應物歸原主，因此畢曉普的假牙就一直躺在西班牙生物科技中心的櫥櫃裡。

最近，一名研究DNA的技術人員將這副假牙用來當作練習，並發現假牙的DNA與英國警方資料庫的DNA樣本相吻合，於是中心立刻將假牙寄回給畢曉普，並在包裹中寫道，他們非常歡迎畢曉普再次到訪西班牙，不過「這次可要小心不要再弄丟假牙了」。

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