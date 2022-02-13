別以為新冠會輕症化！　專家警告：下個變種恐更奪命

▲科學家警告，人們不可因Omicron的症狀輕微就誤以為下個變種也不致命，下同。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

在英國政府宣布將解除所有防疫規定後，科學家警告，下一個新冠變種病毒可能會比Omicron更危險，並帶來更多的死亡人數與重症病例，因此政府應對全面取消防疫限制的決定抱持更謹慎的態度。專家解釋，Omicron和Delta是屬於新冠病毒譜系不同分支的病毒，因此人們不能因為Omicron的症狀比Delta輕微，就認為下一個變種病毒也只會帶來輕症症狀而掉以輕心。

據《衛報》報導，愛丁堡大學流行病學家伍爾豪斯（Mark Woolhouse）解釋，即使Omicron的症狀比Delta輕微，人們也不能因此認為新冠的影響正在減弱，因為「Omicron並不是由Delta演變而來的，這2種病毒分別來自新冠病毒譜系中的不同分支，因此才衍生出了不同的新冠症狀，不過我們不會知道下一個變種病毒會來自何處，更無法預知它有多嚴重」。

伍爾豪斯的觀點也獲得了華威大學病毒學家楊恩（Lawrence Young）的支持。楊恩指出，「多數人都以為病毒是線性進化的，新冠病毒先演化成Alpha病毒，然後再變種成Beta、Delta和Omicron，但事實並非如此，這是一種錯誤的觀點，因為下一個變種病毒極有可能比Delta更致命。」

世界衛生組織（WHO）新冠特使納巴洛（David Nabarro）也同意，未來的變種病毒充滿了不確定性，「我們會在Omicron之後迎來更多的新變種病毒，如果新病毒更具傳染性，那它們就會取代Omicron成為新的主流病毒株，並造成不一樣的症狀，這些症狀有可能更致命，也有可能帶來更長久的後遺症」。納巴洛也敦促當局繼續做好準備，以便隨時能應對可能出現的大量病人。

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