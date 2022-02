英國酒吧夾層坍塌！民眾「像自由落體」重摔墜地　至少13人受傷

記者葉睿涵/綜合報導

英國東倫敦的酒吧「Two More Years」12日下午發生夾層坍塌意外,導致坐在夾層的民眾像自由落體一樣直接掉落,並造成至少13人受傷。救援部隊目前已救出被困的民眾,並將傷者送到醫院和創傷中心(trauma center)接受治療。

綜合英媒報導,事發時就坐在夾層的在場人士哈爾(Hal)描述,「當時我聽到一陣轟隆隆、有點像地震的聲音,然後夾層就忽然坍塌了。這一切都發生得很突然,我完全沒辦法反應過來就直接掉了下去,不過還好我的身體沒有大礙,只是受了一些輕微的皮外傷。」

▲英國倫敦酒吧12日發生夾層坍塌意外。(圖/翻攝自推特/@HackneyAbbott)

另一名目擊者則表示,「夾層一開始發出了像斷裂的聲音,然後我看見灰塵開始落下,於是我和朋友們立刻跑向另一邊,沒想到幾秒後,夾層就整個掉下來了!我感到最幸運的是,當時並沒有很多人坐在倒塌的夾層下方,才沒造成嚴重的傷亡事件。」

倫敦急救服務部隊指出,他們在12日下午4點44分接獲警報,聲稱Two More Years酒吧發生了坍塌意外,於是緊急派出搜救部隊與醫護人員到場協助。戰略指揮官喬丹(Brian Jordan)表示,這起意外被視為重大事故,因此當局還派出了空中救援部隊趕赴現場支援。

