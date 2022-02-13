英國酒吧夾層坍塌！民眾「像自由落體」重摔墜地　至少13人受傷

記者葉睿涵／綜合報導

英國東倫敦的酒吧「Two More Years」12日下午發生夾層坍塌意外，導致坐在夾層的民眾像自由落體一樣直接掉落，並造成至少13人受傷。救援部隊目前已救出被困的民眾，並將傷者送到醫院和創傷中心（trauma center）接受治療。

綜合英媒報導，事發時就坐在夾層的在場人士哈爾（Hal）描述，「當時我聽到一陣轟隆隆、有點像地震的聲音，然後夾層就忽然坍塌了。這一切都發生得很突然，我完全沒辦法反應過來就直接掉了下去，不過還好我的身體沒有大礙，只是受了一些輕微的皮外傷。」

▲英國倫敦酒吧12日發生夾層坍塌意外。（圖／翻攝自推特／@HackneyAbbott）

另一名目擊者則表示，「夾層一開始發出了像斷裂的聲音，然後我看見灰塵開始落下，於是我和朋友們立刻跑向另一邊，沒想到幾秒後，夾層就整個掉下來了！我感到最幸運的是，當時並沒有很多人坐在倒塌的夾層下方，才沒造成嚴重的傷亡事件。」

倫敦急救服務部隊指出，他們在12日下午4點44分接獲警報，聲稱Two More Years酒吧發生了坍塌意外，於是緊急派出搜救部隊與醫護人員到場協助。戰略指揮官喬丹（Brian Jordan）表示，這起意外被視為重大事故，因此當局還派出了空中救援部隊趕赴現場支援。

Alarming to hear that 13 people injured tonight after a mezzanine floor collapses at the popular “Two More Years” bar in Hackney Wick. Firefighters rescued 7 trapped people. 3 people seriously hurt, 10 more had minor injuries and 4 taken to hospital pic.twitter.com/QbmDcUrE2q — Diane Abbott MP (@HackneyAbbott) February 12, 2022

當搜救人員抵達現場時，酒吧的一個夾層已經倒塌，另有7人被困在坍塌夾層的剩餘區域，於是消防人員對大樓進行了系統性的搜索後，用梯子連接夾層地面和內部樓梯，幫助受困的7人安全離開大樓。從現場畫面可見，數十名警察和醫護正坐在酒吧外的人行道為病人處理傷口。

醫護人員指出，有3名傷者的傷勢嚴重，另有10人受輕傷，而其中4人已被送往附近醫院和創傷中心接受治療。Two More Years隨後發布聲明稱，店主在這起意外後決定暫時將酒吧關閉，而酒吧也對沒有人受重傷感到十分慶幸，「我們與所有受到影響的人同在」。

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