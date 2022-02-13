花不到400元抽獎　新手媽爽中1.3億絕美豪宅！連搬家費也免了

▲ 貝卡抽中位於伯克郡的5房4衛豪宅。（圖／翻攝自Facebook／Omaze UK）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國倫敦一名新手媽媽一直想和家人搬到更大一點的房子，她丈夫也經常花錢參加募款抽豪宅的活動，有次丈夫不小心忘記參加，而她剛好得知這次活動後花了10英鎊（約新台幣378元）抽獎，沒想到幸運中獎，讓他們成為價值350萬英鎊（約新台幣1.3億元）的豪宅主人，連搬家費也不用出。

《鏡報》報導，金融分析師貝卡（Becca Pott）和32歲的會計師老公班（Ben）住在東倫敦的2房小公寓，二人結婚2年，去年夏天生下第一個孩子艾娃（Ava），正在休產假。艾娃出生以來，貝卡一直想搬進更大的房子，沒想到這個夢想很快就實現了。

公益募款平台Omaze的募款活動皆提供大獎鼓勵參與，過去每逢Omaze舉辦百萬英鎊豪宅抽獎，班都會買抽獎券參加，今年1月的一場活動卻不小心忘記買。幸運的是，貝卡當時意外在電視上看到這棟豪宅，便在老公不知情的狀況下花了10英鎊參加。

後來Omaze團隊突然造訪他們的小公寓，貝卡才得知自己就是大獎得主，當時人在超市的班也趕緊跑回家。他們成為伯克郡一棟5房豪宅主人，可自行選擇自住、出租或出售，由Omaze負擔所有過戶所需的費用，還提供2萬英鎊（約新台幣75.7萬元）的搬家費，這次抽獎活動也為英國癌症研究機構募得重要資金。

貝卡興奮地表示，過去他們的公寓甚至無法讓艾娃的祖父母來過夜，「但現在他們來的時候，整個3樓都是他們的。」這棟超大豪宅有4間衛浴、3間更衣間和設備齊全的廚房，艾娃將在這裡度過她人生第一次生日。這對幸運的夫妻計畫先搬進豪宅，至少享受到今年夏天再做下一步決定，「這次中獎真的改變我們的生活。」