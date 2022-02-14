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41歲男死後才確診！連續驗出28次PCR陽性　屍體都爛了

▲▼新冠篩檢。（圖／路透）

▲義大利一名男性在死後一個多月仍連續被驗出28次新冠陽性反應。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

義大利東海岸附近尋獲一名溺斃男性的遺體，驗證身分後發現，41歲死者生前並沒有任何新冠肺炎的症狀，但在他死後41天之內，連續被以鼻咽拭子檢驗出28次PCR陽性反應，甚至屍體已經開始腐爛。不過，研究人員表示，迄今為止並沒有發現人體會被屍體感染的科學證據。

根據《澳洲新聞》（News.com.au）報導，一名41歲烏克蘭男子先前在義大利中部東岸城市基替（Chieti）附近海域游泳後失蹤，當時天氣條件惡劣，經過大約16小時，遺體在海邊岩縫被尋獲，在等待驗屍、埋葬許可申請期間，男子遺體被保存於密封且消毒的防水袋內，並放置於攝氏4度的停屍間。

▲▼屍體,遺體,死亡。（圖／CFP）

▲男子死後，大體被妥善保管於醫院停屍間，連續一個多月都驗出陽性反應。（示意圖／CFP）

根據義大利現行防疫規定，當局對溺水男子的大體進行鼻咽拭子PCR篩檢後驗出陽性，隨後研究人員進行追蹤發現，在41天之內所進行的28次檢驗，全數呈陽性，但超過41天後則因埋葬許可獲准，加上屍體臉部與腹部已開始腐爛，而無法再進行更多次篩檢。

義大利鄧南齊奧大學（D'Annunzio University）高級研究人員將其分析報告刊登在《醫學病例報告期刊》（Journal of Medical Case Reports）上，「病例顯示，在人體死後41天內新冠肺炎的病毒核酸（RNA）仍然存在。」此前，幾項研究分別顯示，病毒可在物體表面上存活5天；郵輪旅客下船後17天船艙中仍有病毒；患者遺體的喉嚨組織樣本分析在死後35小時病毒仍在繼續複製。

鄧南齊奧大學研究人員表示，但目前仍缺乏病毒依附在屍體上的持久性與遭屍體感染的風險等研究數據，因此這項數據至關重要。另外，報告中也提到，因為男子生前沒有任何新冠症狀，這顯示了在驗屍時用鼻咽拭子篩檢的重要性，「因為無症狀並不能排除病毒的存在。」

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