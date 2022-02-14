Omicron「頑強存活天數」曝！收包裹恐染疫？　專家給答案了

▲民眾憂心收包裹過程中意外染疫。（示意圖／CFP）

記者李佳蓉／綜合報導

Omicron高速傳播力讓各國頭痛不已！有研究指出，Omicron變異株可存活長達8天，壽命長過早期的Alpha僅有3天。毒物科專家招名威指出，它的確可在物體表面存活8天，但病毒殘存量才是影響傳染風險的關鍵，是否會「透過包裹」傳染，他認為風險並不高。

「防疫旅館收包裹會感染？說真的，有太多人都已經快被搞成強迫症了！」毒物科專家招名威今（14日）早在粉專無奈發文，指除非是確診的物流人員對著包裹打噴嚏、咳嗽留下大量飛沫，否則包裹傳毒的機率並不高。

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招名威說，若先接觸包裹後未洗手消毒就碰觸口鼻，的確有感染機率，但前提是包裹表面具有夠多的病毒殘存量。以現今傳染途徑看來，風險不如外界想像的高，民眾可在收貨時於紙箱內外噴灑酒精消毒，預防病毒接觸。他強調，「Covid-19病毒可以存活在包裹上，但包裹上有沒有這麼多病毒量，兩件事不能混為一談！」

▲若擔心旅館清掃消毒不完全，專家呼籲，可在入住後自行消毒特定區域，如門把、按鈕等。（示意圖／記者許宥孺翻攝）

近期台灣屢屢傳出防疫旅館爆群聚！招名威認為，無法避免潛在感染者入住後，是否有對著空調通風口打噴嚏及咳嗽，當半密閉的旅館房間中病毒濃度較高，在開關門時會流向濃度較低的走廊、戶外，可能增加傳染風險。

不過，招名威也提到，雖然入住防疫旅館人數眾多，但篩檢後確診數量相對非常少，表示空氣傳染可能性有限，要大家不必過度驚慌。他也進一步表示，Omicron感染雖以輕症居多，但大規模傳播至今不過3個月，感染後遺症影響仍不得而知，要走向流感化仍須1～2年時間，期間一定會出現新突變，「當下一代、兩代的病毒誕生，更適合與人類社會共存時，才會真正進入『流感化』階段。」