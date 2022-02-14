邊境管制最快元宵後鬆綁！外國觀光客有望來台「已找旅遊業研商」

▲國內有望邊境鬆綁，相關旅遊前置作業也已啟動。（圖／記者劉亮亨攝）

記者楊晏琳／綜合報導

新冠疫情肆虐全球2年多，各國逐漸開放國門。指揮中心指揮官陳時中也表示，國內預計在元宵後鬆綁邊境措施，檢疫天數將從14天縮短為10天，並朝「全面在家檢疫」方向思考，同時放寬「商務客」入境條件，不再依國家風險而有差異。此外，陳時中表示，觀光旅遊方面也開始著手前置作業，上週已找旅遊業者討論開放來台旅遊事宜。

陳時中日前表示，台灣以貿易立國，商務客對經濟影響甚鉅，會優先考量開放商務入境，「今天商務客沒辦法來，這筆生意可能就沒有了，之後要再爭取會非常困難」不過今天傳出，上周已找旅行業者開會，開放國際觀光客入境有望鬆綁。



陳時中接受媒體專訪透露，與觀光業者開會有討論促銷台灣觀光、旅遊人力回流、規劃防疫指引等議題，且會優先開放部分國際旅客來台。至於國人海外旅行還得等等，「但不會等太久」。

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至於元宵後考慮縮短檢疫天數，陳時中解釋，會考慮從7+7改5+5，是根據國內資料來看，大部分Omicron病毒到第10天就會被驗出，少數沒被驗出的CT值都很高、沒有傳染力。「10天是全世界都可以接受的範圍，如果7天效果也是這樣，當然也會往下放寬。」他說明，檢疫天數放寬部分，會依潛伏期及檢驗效果等數據來慢慢縮減。

陳時中也在接受《自由時報》專訪時指出，邊境鬆綁涉及三個層面：第一是入境資格，我國仍限持居留證或有特殊外交、商務、人道者，但接下來將開放商務客，並比照國民待遇。第二是檢疫時間，將在安全範圍內縮減，預計從14天縮短至10天。最後則是檢疫處所，陳時中指出，若未來疫苗打得完整，且住家環境適合一人一戶、一人一室，將考慮朝「在家檢疫時間拉長」的方向思考，「但要一段一段來做，考量檢疫牽涉旅宿、機票安排等，原則每月檢討一次。」

陳時中也提到縮減檢疫時間的對應措施，他認為，檢疫期間縮短，篩檢頻率也要提高，坦言篩檢第一線主力從核酸檢測轉成家用快篩，是必要的一條路。「有一點普篩的味道。」費用、人力及時間成本較高的核酸檢測，則會調整為第二線。

陳時中解釋，快篩越來越準，檢測出陽性就再次進行核酸確認，便能解決偽陽性問題，而偽陰性恐有漏網之魚，隨著篩檢頻率增加，相對可望降低缺點；至於外界擔憂操作正確性，他相信在使用次數增加後，也會做得很好。此外，目前每人核酸檢測篩檢成本是3千元，因應春節專案更提高到4500元，因此成本也是考量的重點之一。

陳時中指出，以前篩測概念是針對性的，但未來是整體大數據，可監測大範圍例如一個社區或企業有無異常，及時找出問題。因此將調整家用快篩為第一線，核酸檢測退到第二線，縮小篩檢範圍、減少備用量。