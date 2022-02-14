注意！　醫點名「這場所」疫情可能指數型成長

記者陳俊宏／綜合報導

指揮中心13日公布新增12例本土，對此，台大感染科前醫師林氏璧表示，目前看到比較大的影響是工作場域才可能指數型成長，這裡確實要注意，有任何問題應立刻就醫採檢。

林氏璧13日在「日本自助旅遊中毒者」臉書提到，醫療應變組副組長羅一鈞說有9條沒有釐清的傳播鏈，那是把比較久的日翊物流、礁溪長榮也算進來，但過年後主要是7條。

林氏璧指出，簡單地說，過年後有7個不明原因的傳染鏈在各地發生，目前雖然確定了其中兩組是高雄港BA.2，三組是桃機BA.1，但都沒辦法找到確切怎麼傳的關聯。

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▼對於疫情發展，指揮中心發言人莊人祥表示，戒慎不恐懼。（圖／指揮中心提供）



林氏璧表示，總之就是南部的高雄港BA.2，還有北部以桃機BA.1為主，這兩株病毒可能都一定的深入社區有幾波傳播了，只是沒有抓到；如同羅副說的，很多無症狀個案不見得會出來採檢或就醫，因此就溯源的部分只能盡全力，但不保證能找到斷鏈的所在關鍵點。

林氏璧認為，觀察至此，不明來源感染雖多點發生，但的確是沒有所謂指數型爆發，他很同意指揮中心發言人莊人祥說的，疫情目前戒慎而不恐懼，很多點都只侷限在小家庭群聚，若大家養成出現症狀時立即就醫採檢的習慣，就可以立刻控制下來。

林氏璧說，目前看到比較大的影響是工作場域才可能指數型成長，這裡確實要注意，不管家庭、企業，都要請大家負責自己的健康狀況，有任何問題應立刻就醫採檢。

指揮中心13日公布新增12例本土，已是連2天本土在15例以下，由於指揮中心日前提到，台灣沒有指數型爆發，是否能說疫情慢慢收斂了？對此，指揮中心發言人莊人祥表示，戒慎不恐懼。