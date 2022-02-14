南韓計畫月底開打第4劑！連續5天破5萬人確診　「這族群」先打

▲南韓連續5天單日新增病例破5萬，高齡族群染疫比例漸增，當局計畫2月底起為其施打第4劑疫苗。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

自從Omicron變異株成為南韓新冠疫情的主流病毒株，才經過3周的時間，單日新增確診數便暴增10倍，近來更是連續5天突破5萬例大關，隨著60歲以上高齡族群染疫比例漸增，南韓防疫當局決定計畫，從2月底開始為高齡族群中免疫力較弱者、療養院入住者施打第4劑疫苗，減少其出現重症、死亡的機率。

根據《韓聯社》，南韓保健福祉部長權德喆今（14）日上午召開中央災難安全對策本部會議時表示，隨著近3周以來新增確診數暴增10倍、加上60歲以上高風險族群平均每天就新增6000多例以上確診，居家治療患者也累計23萬多人，因此防疫當局正擬定計畫，安排免疫力較弱者、療養設施入住者等施打第4劑疫苗。

統計顯示，南韓60歲以上族群確診比率近3周以來從8.0%攀升至11.7%。

報導指出，Omicron病毒雖然擁有強大的傳染力，但引發重症的機率卻相對較低，目前南韓全國的新冠重症病床使用率大約僅20%。

權德喆表示，「政府針對Omicron病毒的特性而全面改變防疫方針，致力於減少重症、死亡比率，集中篩檢與醫療量能至重症、死亡風險較高的60歲以上族群等居家治療『集中管理群』，重新佈署過去3T（篩檢、隔離、治療體系）制度下的防疫與醫療人力資源，以便管理居家治療患者。」

據悉，南韓今（14）日上午9時30分通報新增5萬4619起病例，連續5天單日飆破5萬例，其中境內感染為5萬4513例、境外移入為106例；重症患者為306人；新增21例死亡。目前南韓共累計140萬5246例確診、7102例死亡。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》