林鄭月娥深夜發2000字聲明　敲定5小組負責人「與大陸對接」

▲林鄭月娥堅持記者會不戴口罩，被香港市民罵爆。（圖／翻攝港府）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港連日新增確診超過千人，特首林鄭月娥13日深夜11時37分，發表了長近2000字的聲明，稱已敲定五個工作小組的特區政府召集人，與相關中央部委和廣東省政府代表對接，強調「特區政府用好中央支持奮力遏制疫情」。

據《香港01》報導，香港政務司司長李家超12日率團隊赴深圳，與大陸國務院港澳辦副主任黃柳權舉行第二次疫情專題交流會，透露特區已向中央提出5項請求。

林鄭月娥13日晚發文稱，港府會貫徹「外防輸入、內防擴散」的策略，以「動態清零」為目標，用好中央在抗疫經驗上的指導和人力物資的支援。

第五波新冠疫情失控，林鄭月娥直言「大大超出了特區政府的應對能力」，令檢測呈陽性的市民須等候較長時間，才獲安排進入隔離設施，「情況極不理想，特區政府深感不安和抱歉。」

▲李家超日前匯報與中央開會的成果。（圖／路透）

聲明指出，已經召開內部高層會議，敲定5小組負責人與大陸進行對接，分別由食物及衞生局局長陳肇始將負責「流行病學專家工作小組」；政制及內地事務局局長曾國衞負責「提升核酸檢測能力工作小組」；發展局局長黃偉綸將負責聯繫並配合「內地援建社區隔離及治療設施工作小組」；商務及經濟發展局局長邱騰華負責「醫療物資保障工作小組」；運輸及房屋局局長陳帆負責確保其他由供港「物資供應工作小組」。

港府將於今（14）日向立法會提供詳細文件，申請為第六輪「防疫抗疫基金」注資270億港元，以供立法會財務委員會2月15日會議上審議，「特區政府有信心得到立法會議員的支持，早日通過撥款申請，以盡快落實各項支援措施。」