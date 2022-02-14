若這縣市能圍堵　醫：距離全台清零就更進一步

記者陳俊宏／綜合報導

指揮中心13日公布新增12例本土，對此，精神科醫師沈政男表示，桃園又加零了，如果新北能把零星群聚圍堵下來，那麼距離全台清零就更進一步了。

沈政男在臉書說，案19622相關群聚其實沒什麼，就是高雄砂石場群聚在苗栗的衍生群聚，然後有新北親人參加，於是傳到了新北，這樣的劇本在一個多月來發生了好多次，差別在於因為過年期間家族團聚，而造成南北小規模傳播，從先前經驗可知，很快就能控制下來。

沈政男指出，家庭群聚與公司行號群聚，一個多月來已經證明是可控，你看新北樹林工廠群聚，至今累積十幾名移工案例，比桃園亞旭移工群聚少很多，這是為什麼？警覺性增加了！而這才是現階段社區的R值，也就是一個1000多名員工的工廠，傳了十幾例就被遏止了，大概就是傳了一個禮拜左右，亞旭則是傳了將近兩個禮拜。

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▼全台維持二級警戒。（圖／記者屠惠剛攝）



沈政男提到，新北手搖飲員工那例的基因定序，本來說是雙北房仲案那一隻，他一聽就覺得怪怪的，因為那一個群聚已經結案了，如果當初有傳出去，也早就出現案例了；果然，幾個小時後就說「弄錯了」，應該也是桃機那一隻！這就符合他先前所說，Omicron在過年期間，從桃園延伸到了新北。

沈政男認為，基本上一個多月來，病毒可能有少量滲漏，引發點狀不明感染，但不至於形成隱形傳播鏈，造成大片社區群聚，因為傳播鏈很快就會曝光，而被壓制了；屏東那起跨縣市家族群聚，恐怕也是如此，也就是高雄港群聚衍生的不明感染源；新北也出現了設計師不明感染源案例，就看是否也是如此。

沈政男表示，這已經是目前的Omicron疫情大勢了，如果要改變現狀，讓R值繼續往下走，就得找出目前的不足之處，一個明顯社區滲漏來源是防疫旅館，只是為何屢屢發生，至今也沒人可以解釋，不要再從境外滲漏進來，而社區有限案例又被繼續圍堵，那麼R值就會繼續往下降。

沈政男指出，你看桃園13日又加零了，如果新北能把零星群聚圍堵下來，那麼距離全台清零就更進一步了；大學14日開學，是不是大部分都要實體上課？為什麼能夠實體上課？就因為台灣採取清零策略，有效壓制了疫情。