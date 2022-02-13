西門町KTV旁爆全武行！酒客互瞪丟酒瓶亮刀　1男腰部遭刺送醫

▲西門町好樂迪KTV旁驚傳男子鬥毆揮刀，造成一民眾腰部中刀送醫。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市西門町商圈好樂迪KTV爆發一起持刀傷人案件！12日凌晨2點50分，一李姓男子（20歲）當時與好友聚餐完打算到該KTV續攤歡唱，未料他們一夥人在KTV前與另外一批剛歡唱完酒客互瞪爆發衝突！李男先拿持酒瓶攻擊對方，後來又拿出隨身攜帶的刀械砍傷對方1人上臂處及後腰，萬華警方獲報出動快打部隊到場維安，並將遭刺傷民眾送醫治療，所幸搶救後無生命危險，警方已約談行兇的李姓男子並查扣作案刀械。

萬華警方表示，當時轄區西門町派出所獲報後出動快打部隊警力到場維安，並呼叫消防局派遣救護人員協助傷者送醫；警方調查，李男酒後因口角丟擲酒瓶，導致陳姓民眾受傷，雙方大打出手，打紅眼的李男又掏出隨身攜帶的折疊刀揮舞，並刺傷李姓民眾手臂及腰部，所幸經送醫搶救目前無生命危險，警方快打部隊到場立即使用強制力帶回涉嫌動手的雙方人等。

警方稍晚約談涉嫌持刀傷人的李男到案說明，他辯稱先遭到對方挑釁才會動手，擔心遭到圍毆才會亮刀子，未料釀成持刀傷人意外，警方認定他觸犯刑法殺人未遂罪嫌，訊後依法函送台北地檢署偵辦。

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