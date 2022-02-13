台南父子居隔溜出喝魚湯　定手機定位又查出去新營太子宮

記者林悅／台南報導



台南市長黃偉哲指出，實聯制一定是嚴格執行，希望大家確實遵守。目前為止，從1月份到現在，已經有檢舉錄案29件，市府會一件一件的查，是不是真的有違反實聯制，目前為止已經有2件開罰。

▲台南父子經用手機定位查出新增新營太子宮的足跡，並已完成清消，台南市衛生局表示經查不屬故意隱匿，故不予裁罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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黃偉哲強調，「落實實聯制部分不是開玩笑的，大家可以看到，像這次的幾個案例，如果說他們實聯制做好，在第一時間，就像那個小學生一樣，他們在營隊裡面，第一時間，你就可以去匡列、去居家隔離。但是如果說像19599、19600，他們父子一樣，行蹤飄忽不定，甚至要用手機來定位，時間上會嚴重耽擱， Omicron 的傳染力又非常強，所以說實聯制確有必要，不遵守實聯制，該怎麼罰，我們就怎麼罰。」

據了解，12日公布COVID-19本土確診個案19599、19600於2月11日違反防疫規定外出，經查兩名個案擅離時間將近2小時，依嚴重特殊傳染病肺炎防治及紓困正興條特別條例第15條第1項，兩人各裁罰新台幣20萬元罰鍰，而這對父子，經衛生局以其手機定位追蹤，查出新增2月11日上午約11時40分於新營太子宮足跡，馬上啟動完成清消。

對於此一行為是否裁罰，台南市衛生局對此表示，新增新營太子宮的足跡，係疫調時個案回想，再搭配電信軌跡確認實際地點，經查不屬故意隱匿，故不予裁罰。