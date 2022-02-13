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10人中有4人無症狀確診　高市府統計發現成人幼兒染疫有共同症狀

▲高雄市長陳其邁主持防疫記者會。（圖／高雄市政府）

▲高雄市長陳其邁。（圖／高雄市政府）

記者吳奕靖、許宥孺、林冠吟／高雄報導

指揮中心13日公布台灣本土病例新增12例，其中高雄雖無新增確診個案，但高雄砂石場群聚案例仍持續延燒，再新增7人確診。高雄市長陳其邁表示，高雄社區目前仍持續擴大採檢，10日至12日在3個大社、岡山與大樹社區一共採檢7623人，均無發現確診個案。不過市府統計高雄確診個案累積至今卻發現，此次Omicron病毒傳播中，無症狀患者竟高達43%，相當於10人中有4人根本不知道自己已經確診。

陳其邁14日在防疫記者會上公布社區採檢結果，指出10日至12日在3個社區採檢7623人中，並無發現有新增確診個案，其中大社社區採檢294人、岡山社區採檢5341人與大樹社區採檢1988人，但高雄市府也不會因此掉以輕心，仍會持續擴大匡列採檢，防堵社區疫情傳播。

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陳其邁透露，市府也公布高雄今年以來確診者的相關統計資料，發現此次高雄新冠肺炎病毒多為Omicron病毒，而成年人無症狀確診者竟高達43%，相當於10人即有4人根本不知道自己已經確診，且在成年人或兒童中，多數確診者的症狀均為輕症，僅有0.2%為重症患者。

▲▼高市府統計確診兒童成人染疫情形。（圖／高雄市政府提供）

若以成人和幼兒確診後所呈現出之症狀來看，幼童以發燒、咳嗽症狀最多，成人則多為喉嚨症狀和咳嗽，2者的共通症狀均是咳嗽，由於無症狀患者高達43%，也顯現出此次Omicron病毒帶原多為無症狀確診者，要將社區疫情鞏固好，就必須擴大社區採檢，嚴防病毒擴散。

陳其邁也提醒民眾，Omicron病毒感染多為輕症現象，若民眾有出現上呼吸道症狀，不應輕忽，應立即前往醫院診所進行快篩採檢，儘管快篩有偽陽性問題，但仍能有效防堵病毒進入社區傳播。

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