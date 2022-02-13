獨／怕染疫！高雄診所醫師曝民眾心情　春節後2症狀人數變多

記者吳奕靖／高雄報導

新冠肺炎疫情在高雄掀起一波感染，讓民眾連就醫都很害怕！開設耳鼻喉科的醫師陳津甫在大年初四就開業，他也坦言：「近期來就診的民眾，真的少很多」，言語中透露民眾害怕的情緒，不過他也強調，高雄這邊疫情控制非常好，請大家注意有發燒、上呼吸道症狀，如果懷疑自己是否感染的話，可以先用快篩來確

▲高雄耳鼻喉科醫師陳津甫透露，民眾害怕的心情 。（圖／記者吳奕靖攝，下同）

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認。

在高雄市三民區開業的耳鼻喉科醫師陳津甫，大年初四就恢復正常看診，他說過年期間到現在，民眾會因為腸胃炎來看診是最多的，因為過年期間大家都大吃大喝，第二是過敏的病人，「因為最近天氣變化真的很大，天氣潮濕，溫差大，在加上空氣污染比較嚴重，所以最近過敏的病人也滿多的」。

▲基層診所的門口都貼有看病注意事項提醒 。

陳津甫也說這些過敏的病患來求診的時候，其實也很擔心自己是否「感染」新冠肺炎，陳津甫特別分析過敏性鼻炎跟「感冒」在初期是可以做一個判斷，「過敏性鼻炎是單純的鼻子過敏，主要是以流鼻涕為主，當然久了以後會有些輕微咳嗽，這是鼻涕倒流造成的喉頭異物感就會有咳嗽現象，這是主要症狀。」

感冒就不一樣，就是病毒感染，會有「毒性反應出現」，比如說病人會發燒、喉嚨會痛，精神會比較倦怠，最近感冒還會加上一些腸胃的症狀，一開始流鼻涕在加上一些附屬症狀出現，就可以斷定是個感冒症狀，的確這些症狀在確診Omicron時也有，在分辨上不太容易，陳津甫強調「若有重疊確診足跡」的話，可以先用快篩試劑來排除感染確診的風險性。