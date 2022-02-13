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奶粉罐和菜頭變身懷舊燈籠　台中清潔隊邀民眾一起做環保慶元宵

▲台中市清潔隊展現巧思，將奶粉罐變身可愛小提燈慶元宵（下同）。（圖／台中市政府提供）

▲台中市清潔隊展現巧思，將奶粉罐變身可愛小提燈慶元宵（下同）。（圖／台中市政府提供）

記者高堂堯、游瓊華／台中報導

元宵節將至，市面上燈籠五花八門，不過也許只有「奶粉罐」燈籠能讓7年級以前的民眾憶起純真快樂的童年時光；台中市大安區清潔隊發揮巧思，讓回收奶粉罐、民眾煮剩的菜頭搖身一變為結合環保及創意的懷舊燈籠，熠熠燭光讓寒夜充滿元宵氣氛、顯得溫暖窩心。

大安區清潔隊班長莊亦佳說道，在物質條件不如現在的兒時，父親會利用家裡喝完的奶粉罐，拿鐵鎚、長釘敲敲打打，打出許多排列組合成花樣的小洞，再放支蠟燭、做個提把，就成為大街小巷、小孩人手一「咖」的0元DIY燈籠；阿嬤也會將菜頭內部挖空做成燈籠，且皮要挖得厚薄適中、透光度剛好，柔和燭光從薄透白皙的菜頭燈籠透出來相當夢幻。

▲台中市清潔隊展現巧思，將奶粉罐變身可愛小提燈慶元宵。（圖／台中市政府提供）

▲台中市清潔隊展現巧思，將奶粉罐變身可愛小提燈慶元宵。（圖／台中市政府提供）

大安區清潔隊代理隊長周芳禛表示，同仁製作奶粉罐提燈時，小心翼翼地在鐵罐壁敲出象徵大安的鯨魚圖樣，進階的手藝更可挑戰菜頭燈籠：以回收鐵湯匙、小刀將菜頭中心一點一點挖空，也可在菜頭表皮割出小花飾，蠟燭若沒用完可供停電應急備用，菜頭燈籠還能回收做為生廚餘和外埔綠能園區發電用途，以零垃圾、愛地球的方式寓教於樂、歡度佳節，真是一舉數得。

環保局長陳宏益強調，市面上許多燈籠都是塑膠類製品，也會衍生燈泡、電池等廢棄物，對環境造成不小負擔；這次由環保部門帶頭示範舊物新生，呼籲市民朋友都能自己動手做環保燈籠、慶元宵，不但充滿樂趣與成就，還能省錢、提升環境品質。

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清潔隊奶粉罐提燈元宵菜頭

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