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鹽水蜂炮元宵開炸除疫　黃偉哲歡迎來體驗月津港燈節之美

▲市長黃偉哲上午至鹽水武廟為活動宣傳，並與市府各局處首長、武廟管理人林益仁、主委翁再進等，共同走平安橋祈福，祈願疫情早日解除，百業興旺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲市長黃偉哲上午至鹽水武廟為活動宣傳，並與市府各局處首長、武廟管理人林益仁、主委翁再進等，共同走平安橋祈福，祈願疫情早日解除，百業興旺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

馳名國際台南鹽水蜂炮，今年因應疫情縮小規模舉辦，採不遶境方式，僅於2月15日元宵節當天，在宮廟及鹽水國中操場共15處地點集中施放，市長黃偉哲11日上午至鹽水武廟為活動宣傳，並與市府各局處首長、武廟管理人林益仁、主委翁再進等，共同走平安橋祈福，祈願疫情早日解除，百業興旺。

▲市長黃偉哲上午至鹽水武廟為活動宣傳，並與市府各局處首長、武廟管理人林益仁、主委翁再進等，共同走平安橋祈福，祈願疫情早日解除，百業興旺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，多虧於全體市民的配合，台南去年的防疫守得很好，今年很多縣市的元宵節活動都取消或延後了，但「鹽水蜂炮」還是正常施放，這也要感謝鹽水武廟廟方，能將防疫工作做的完善，在防疫優先之下，才能讓民眾在安全的環境中，感受鹽水蜂炮的熱鬧與魅力。

黃偉哲說，台南「鹽水蜂炮」名列世界三大民俗慶典之一，更榮獲交通部2022年「台灣觀光雙年曆」國際級民俗活動的肯定，不僅是全台最具代表性的宗教活動之一，也是國際媒體爭相報導的焦點，每年數百萬炮齊發的情景，有如蜂群傾巢而出的熱鬧盛況相當精彩；黃偉哲也祈求，今年能藉由蜂炮的傳統除疫效果，讓疫情盡早消解，帶給民眾平安健康的生活，他也歡迎各地旅客一併走訪月津港燈節，體驗鹽水小鎮魅力。

▲市長黃偉哲上午至鹽水武廟為活動宣傳，並與市府各局處首長、武廟管理人林益仁、主委翁再進等，共同走平安橋祈福，祈願疫情早日解除，百業興旺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

宣傳活動中，主辦單位還安排消防局人員，示範穿著安全防護裝備，並由市長黃偉哲與出席貴賓進行走平安橋儀式，祈求台南四時無災、八節有慶、風調雨順、家戶平安。

▲市長黃偉哲上午至鹽水武廟為活動宣傳，並與市府各局處首長、武廟管理人林益仁、主委翁再進等，共同走平安橋祈福，祈願疫情早日解除，百業興旺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今年鹽水蜂炮活動，將於2月15日（農曆正月15日）登場，採不遶境方式，於15日當晚6時30分於武廟啟炮後，由各宮廟神轎搭配武廟神轎於定點收蜂炮，並有宣導車在神轎前落實防疫宣導，而當晚9點時則在鹽水國中操場，由4座主砲城共同施放約200萬支蜂炮，鹽水武廟也以「月港虎躍迎新春」為活動主軸，特別打造4座主題花燈炮城，設置在鹽水國中操場集中施放區，大約200萬支的蜂炮，將在元宵節當晚9時正式施放。

▲市長黃偉哲上午至鹽水武廟為活動宣傳，並與市府各局處首長、武廟管理人林益仁、主委翁再進等，共同走平安橋祈福，祈願疫情早日解除，百業興旺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市政府積極推動防疫措施，除要求參與的工作人員至少施打兩劑疫苗外，分別在活動鄰近交流道路旁空地、管制路口及鹽水國中操場集中施放出入口設置量測體溫、QR-code實聯制，炮城則要求張貼實名制QR-code，而鹽水國中操場亦將落實人流總量管制。

鹽水區公所也製作防疫宣導看板，設置於鹽水區內重要路口，並將派員於各交通管制點做防疫宣導，並在市長黃偉哲的支持下，鹽水衛生所也將於2月15日至17日，提供免費居家快篩試劑，供身體不適民眾領取檢測，衛生所將後續追蹤篩檢情形，確保民眾健康安全。

鹽水武廟廟方表示，今年鹽水蜂炮系列活動相當精彩，包括關公文化展、花菓盆栽展等精彩活動，讓大家平安開心過好年。

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