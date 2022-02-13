山城豐原元宵情人節活動　300「啵啵虎」小燈籠連日遭秒殺

▲台中市議員陳清龍與民間社團掏腰包籌辦山城豐原區唯一元宵、情人節市集音樂會（下同）。（圖／陳清龍提供）

記者高堂堯、游瓊華／台中報導

台中市山城地區唯一的元宵及情人節活動─2022水岸花都「福葫生豐．浪漫情原」，12日在葫蘆墩圳旁豐原國小前熱鬧開鑼；昨上午11時不到，現場就陸續有民眾前來，悠揚樂器演奏更吸引許多民眾駐足欣賞，現場打卡、追蹤所送的虎年小燈籠「啵啵虎」也被瘋狂索取一空，台中市議員陳清龍服務處人員還商請市府於今天再提供小燈籠。

葫蘆墩圳河畔、豐原國小前水岸花都光影藝術走廊昨天傳出陣陣悠揚的國樂聲，為本次元宵暨西洋情人節活動揭開序幕，丰采茗樂團、后豐社大非洲鼓團現場表演後，陳清龍、台中市政府水利局副局長馬名謙、豐原區長洪峰明及台中市繁榮葫蘆墩促進會理監事共同宣布為期2天的活動起跑。

現場工作人員表示，昨上午11時許就有民眾來看表演、逛市集，下午4時現場打卡、追蹤就能取得的300個「啵啵虎」小燈，更不到30分鐘就被索取一空；今天活動從11時開始到晚上9時，下午4點到現場看表演、逛市集打卡、追蹤，將可再拿到虎年小燈籠。

帶著小孩來看表演逛市集的曾小姐說，水岸花都葫蘆墩圳已是豐原地標和親友來訪必到之處，希望能有多一點類似活動，因為在地市民也需要文青市集、音樂饗宴的洗禮，「如果豐原也有草悟道就更讚了！」

陳清龍表示，縣市合併後除花博外，豐原區卻沒有像樣活動，深感曾經繁華的葫蘆墩（豐原舊稱）不能就此沒落，因而找來台中市繁榮葫蘆墩促進會，一起出錢出力，連續3年在葫蘆墩圳辦迎春慶元宵活動，也特別邀集在地青年籌辦市集與音樂盛會，還結合應景的手作課程，希望藉由文青市集帶動在地青年熱情響應與場域的活化。