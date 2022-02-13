日本擬3月鬆綁邊境管制　允許更多商務客留學生入境

▲日本去年11月實施嚴格入境限制，防堵侵襲全球各國的Omicron疫情。圖為東京街頭。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

日本去年為了防堵Omicron疫情擴散，下令嚴格控管邊境，幾乎禁止所有外籍人士入境。首相岸田文雄12日表示，政府正考慮從3月起放寬邊境管制，允許更多商務客與留學生到日本，相關細節將於近日公布。

綜合NHK、共同社報導，日本去年11月實施嚴格入境限制，防堵侵襲全球各國的Omicron疫情，但商界認為，邊境管制措施已對社會與經濟活動產生影響，除了國際留學生考慮轉向南韓等其他國家，還有勞動力短缺等問題，呼籲政府重新審查現階段的防疫政策。

消息人士透露，相關邊境限制措施將於2月28日結束，政府最快會在接下來這週正式宣布防疫鬆綁的具體細節。據悉，目前每日3500人入境的人數上限將於下月調升至5000人。

依據現行規定，在特殊情況下獲准入境的非居民人士要在入境日本後進行為期7天的隔離。政府正在考慮，只要出示新冠檢測陰性或接種第3劑的證明，入境後隔離天數從7天縮短為3至5天。

首相岸田文雄12日表示，政府正研擬鬆綁限制措施，會把Omicron變異株相關科學知識、海內外疫情變化及他國境管政策等納入考量，但拒絕說明具體細節。

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