陸新增本土確診28例　遼寧葫蘆島要求盡量「居家不外出」

▲民眾排隊做檢測 。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸12日新增67例新冠確診，境外輸入39例、本土確診28例，其中廣西佔13例、遼寧佔11例。因應疫情擴散，遼寧葫蘆島市12日發布通告，要求全體市民即日起盡量不出市，居家不外出。

據大陸國家衛健委通報，大陸12日新增確診67例，境外輸入佔病例39例，分別是廣東19例、上海9例、廣西5例、北京2例、浙江1例、福建1例、山東1例、四川1例，含5例由無症狀感染者轉為確診病例，分別為廣東3例、廣西1例、四川1例。

▲大陸本土疫情降溫 。（圖／視覺中國）

本土病例方面，共新增28例，分別是廣西13例，其中百色市12例、南寧市1例；遼寧11例，均在葫蘆島市；雲南2例，均在文山壯族苗族自治州；天津1例，在西青區；廣東1例，在深圳市。當中包含1例由無症狀感染者轉為確診病例，在廣西。無新增死亡病例。無新增疑似病例。

為防止新冠疫情擴散，遼寧葫蘆島市今日凌晨發布通告，要求全體市民即日起盡量不出市，特殊情況確需出市的，須向社區（村）和工作單位報備，並持24小時核酸檢測陰性證明方可出市，嚴防疫情外溢。

另外，要求全體市民盡量居家不外出，確需外出的盡量不乘坐公車、計程車車等公共交通工具，倡導自駕、騎自行車、步行等出行方式；麻將館、棋牌室、電影院、歌廳等行業暫停營業；宗教場所暫停宗教活動。

通知還要求市民盡量不要聚餐，嚴控各類聚集性活動，「紅事緩辦、喪事簡辦」；停辦各類宴會、大型會議活動和正月十五燈節。